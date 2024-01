Explosão faz prédio desabar e deixa três mortos em Aracaju

Pelo menos 40 homens do Corpo de Bombeiros de Aracaju, em Sergipe, continuavam trabalhando ontem em busca de desaparecidos, depois da explosão e do desabamento parcial de um prédio com 44 apartamentos no Bairro de Santo Antônio, na zona norte da capital, na manhã de anteontem. Três pessoas morreram e outras três estão desaparecidas.

Segundo os bombeiros, a suspeita inicial é de que a explosão teria sido provocada pelo vazamento de gás de um botijão na parte de trás do prédio de dois andares que, ainda de acordo com a corporação, foi construído irregularmente. Como parte da estrutura cedeu por causa da explosão, foi necessário escorar a área para garantir a segurança e o trabalho de cães farejadores.

Doze pessoas ficaram feridas e foram encaminhadas para hospitais da capital ou atendidas no local. Não há informações sobre o estado de saúde delas.

Equipes do Instituto de Criminalística trabalham no local para identificar as causas da explosão e do desabamento do prédio. A Polícia Civil vai instaurar inquérito policial para apurar os detalhes da ocorrência.

CAMPOS. No ano passado, uma explosão no feriado prolongado de Tiradentes, mais especificamente em 22 de abril, deixou quatro pessoas feridas em Campos do Jordão. A explosão de um residencial levou ainda à destruição de 10 apartamentos

De acordo com a perícia feita pela Polícia Civil de São Paulo, o acidente foi causado pela liberação de gás em um apartamento do primeiro andar do prédio seguida de uma faísca elétrica. Segundo os peritos, houve um problema no terminal de conexão do ponto destinado à lareira. O acúmulo ocorreu porque o registro estava aberto - e a locação para o feriado prolongado foi a primeira do ano, quando ocorreu a possibilidade de ignição.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.