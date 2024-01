Arthur Aguiar e Jhenny Santucci passam Ano Novo juntos: Nosso início

Eita... o que rolou aqui? Arthur Aguiar deixou os seguidores surpresos ao mostrar que passou o Ano Novo com Jhenny Santucci. A influenciadora está grávida de um filho com o ator, que já é pai de Sophia. Em outubro, eles realizaram um chá revelação e descobriram que estão esperando um menino, que se chamará Gabriel.

Em um vídeo publicado nos Stories do Instagram, o campeão do BBB22 surgiu trocando carinhos com Jhenny. O ator deu alguns beijos no rosto da influenciadora e dezejou um Feliz Ano Novo aos seguidores. Na legenda, escreveu:

Tentamos uma foto, mas não deu certo. Nosso início, Jheny Santucci.

Os dois haviam anunciado o término do relacionamento em setembro, três dias após anunciar a gravidez.