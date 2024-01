Após receber alta hospitalar, Compadre Washington celebra primeira visita do ano: Meus netos

Compadre Washington curtiu muito com a família após receber alta hospitalar no dia 30 de dezembro, um dia antes da véspera de Ano Novo. Depois de passar a virada, o cantor recebeu os netos em sua casa e compartilhou o momento nas redes sociais.

Primeira visita do ano, escreveu ele, ao posar com os pequenos.

Caso você esteja por fora, Compadre foi diagnosticado com uma apendicite no dia 29 de dezembro e precisou passar por uma cirurgia de emergência. Apesar do susto, o procedimento ocorreu bem e ele iniciou o processo de recuperação.

- Acabei de receber uma notícia boa, já estou de alta. Queria agradecer a todos que cuidaram de mim. [...] Agora é ir para casa e repousar. Infelizmente não poderei fazer shows essa semana, disse ele, através das redes sociais.