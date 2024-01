Previsões para 2024: Plutão em Aquário pode impactar tecnologia

Para quem já está de olho nas previsões para 2024, o Astrolink dá um spoiler: Plutão entra em Aquário. A última vez que esse fenômeno aconteceu, há 250 anos, diversos acontecimentos marcaram a história da humanidade, como guerras, conflitos por independência de colônias do continente americano e até mesmo a Revolução Industrial, que culminou na maneira como se conhece o trabalho hoje.

O Astrolink explica que, no contexto global, a entrada definitiva de Plutão em Aquário, a partir de 2024, marca uma fase emocionante e revolucionária na evolução tecnológica e social. Mais do que isso, é um ano de inovação e transformação pessoal, que pode ser lucrativa, mas não vai dar pra fazer a mesma coisa de sempre e esperar resultados diferentes.

Ao mesmo tempo, é possível esperar avanços significativos na Inteligência Artificial, no desenvolvimento de tecnologias futurísticas e na criação de um metaverso cada vez mais integrado com a vida real. Muitas discussões a respeito de novos modelos de trabalho devem surgir, assim como Plutão em Aquário deve desencadear um foco maior na igualdade, nos direitos humanos e na sustentabilidade.

É importante ter em mente que para ter uma compreensão melhor do que vem por aí, analisar a presença de Aquário em seu mapa astral pode fazer toda a diferença, assim como a leitura do Guia Astrológico 2024. “Ambos são ferramentas do Astrolink que vão ajudar você a compreender melhor não só o contexto global, mas como cada evento astrológico pode impactar sua própria vida”, explica Giovanna Guarnieri, astróloga do Astrolink.

Conjunção Júpiter-Urano em Touro e os efeitos no bolso

O ano de 2024 é o último de Urano em Touro e as previsões para 2024 indicam a possibilidade de se começar a testemunhar mudanças nas finanças globais e uma crescente conscientização sobre questões relacionadas à sustentabilidade e ao uso responsável dos recursos naturais.

Ao mesmo tempo que Urano sugere crises e revoluções, Júpiter impulsiona o sucesso, crescimento e expansão. Com Plutão em Aquário como pano de fundo, é hora de inovar e investir em ideias que estavam guardadas, usando a criatividade e inovando na hora de conquistar seus objetivos. “É sobre se adaptar à realidade que vamos começar a viver, criar novas alternativas. É o ano de agir, se movimentar, trocar ideias, se jogar de cabeça e não ter medo. Ser diferente”, diz Giovanna.

Júpiter em Gêmeos: é hora de falar

Após a conjunção com Urano, Júpiter se prepara para entrar em Gêmeos em 25 de maio de 2024. Nesse momento, é possível esperar oportunidades de crescimento ligadas à expansão do conhecimento, ao desenvolvimento de habilidades de comunicação e à busca por novas experiências intelectuais.

No geral, será um período propício para expandir horizontes, seja mudando de área e investindo em uma nova carreira ou aprendendo novas habilidades. “2024 é um momento sem precedentes, é ideal para não ter medo de fazer. Não tem precedente, é hora de tentar”, completa Giovanna.