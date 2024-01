Confiança empresarial cai 0,6 ponto em dezembro ante novembro, para 91,2 pontos, afirma FGV

O Índice de Confiança Empresarial (ICE) caiu 0,6 ponto em dezembro ante novembro, a quarta queda consecutiva, para 91,2 pontos, menor nível desde abril passado, informou nesta terça-feira, 2, a Fundação Getulio Vargas (FGV). Em médias móveis trimestrais, o índice recuou 0,9 ponto em dezembro.

"A confiança empresarial encerra 2023 em patamar muito semelhante ao de 2022, sugerindo pouco avanço ao longo do ano. A sinalização dos resultados do último trimestre mostra que há uma ligeira melhora na percepção sobre o momento presente, porém com mais cautela em relação às expectativas para os próximos meses. O ritmo da confiança em 2024 ainda segue incerto, dependendo da continuidade de melhoria do ambiente macroeconômico e retomada de algumas atividades-chave, como por exemplo serviços, que tem relatado piora nas suas últimas avaliações", avaliou Rodolpho Tobler, economista do Instituto Brasileiro de Economia da FGV (Ibre/FGV), em nota oficial.

O Índice de Confiança Empresarial reúne os dados das sondagens da Indústria, Serviços, Comércio e Construção. O cálculo leva em conta os pesos proporcionais à participação na economia dos setores investigados, com base em informações extraídas das pesquisas estruturais anuais do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Segundo a FGV, o objetivo é que o ICE permita uma avaliação mais consistente sobre o ritmo da atividade econômica.

O Índice de Situação Atual Empresarial (ISA-E) subiu 0,3 ponto em dezembro ante novembro, para 95,8 pontos. O Índice de Expectativas (IE-E) avançou 0,3 ponto, para 88,5 pontos.

Entre as expectativas, o componente Emprego previsto teve alta de 3,4 pontos, para 97,9 pontos, e o de Tendência dos negócios seis meses à frente aumentou 1,6 ponto, para 90,6 pontos. A Demanda prevista manteve-se estável em torno dos 88 pontos. Quanto ao momento presente, o componente de Situação atual dos negócios ficou estável em 97,0 pontos, enquanto o Volume de demanda atual recuou 0,2 ponto, para 94,9 pontos.

Na passagem de novembro para dezembro, a confiança dos serviços caiu 2,4 pontos, para 92,0 pontos; a do comércio subiu 0,2 ponto, para 86,7 pontos; a da indústria teve elevação de 2,6 pontos, para 95,3 pontos; e a da construção encolheu 0,2 ponto, para 96,0 pontos.

Em dezembro, a confiança avançou em 55% dos 49 segmentos integrantes do ICE.

A coleta do Índice de Confiança Empresarial reuniu informações de 3.876 empresas dos quatro setores entre os dias 1º e 26 de dezembro.