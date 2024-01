José Roberto Burnier se pronuncia após infarto: Ganhei minha terceira vida

José Roberto Burnier levou um susto no final de 2023. No dia 30 de dezembro, ele sentiu fortes dores após apresentar o SP2, jornal local da região de São Paulo na TV Globo, e dirigiu sozinho até o Hospital Sírio-Libanês, como contou ao jornal Folha de São Paulo. Foi então que ele foi diagnosticado com um infarto e precisou passar por uma cirurgia de emergência.

Fui para o Sírio [Libanês] dirigindo, eu não sabia que estava infartando, e o [médico Roberto] Kalil me internou. Tive bloqueio total da principal artéria do coração, contou ele.

Que continuou:

Ganhei um stent, um balãozinho e uma nova vida. Estou bem, graças a Deus.

Já nas redes sociais, na última segunda-feira, dia 1, José compartilhou um clique direto do hospital com uma mensagem tranquilizando os fãs:

Ganhei minha 3ª vida, graças a Deus! Muito obrigado pelas mensagens de apoio. Ótimo 2024 pra todos!

Segundo informações da TV Globo, o jornalista Bruno Tavares irá assumir a posição no SP2 enquanto José Roberto se recupera da cirurgia de emergência.

Melhoras pra ele, né?