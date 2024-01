Japão atualiza o número de mortos em terremoto para oito

De acordo com a cidade de Wajima, província de Ishikawa, no Japão, até às 9h do dia 2 (horário local), oito pessoas foram confirmadas mortas devido aos terremotos. Já se passaram mais de 15 horas desde o início do incêndio em Kawai-cho, no centro de Wajima, por conta do tremor de magnitude 6 na escala de intensidade sísmica.

Os esforços para extinguir o incêndio continuam, informou a NHK, canal público do Japão. O corpo de

bombeiros continua tentando controlar o incêndio, enquanto contabiliza os danos humanos.

Um vídeo feito por um helicóptero da NHK por volta das 6h50 (horário local) mostra um incêndio

ocorrendo na área de Asaichi Dori, uma conhecida atração turística, com chamas saindo de vários

locais e fumaça branca subindo por uma ampla área.

Os edifícios circundantes estão totalmente carbonizados e alguns até totalmente queimados. De

acordo com o corpo de bombeiros, há informações de que o prédio de uma antiga empresa de laca em Kawai-cho, cidade de Wajima, desabou.