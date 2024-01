Motorista encontra tráfego intenso na volta da praia

Quem optou em passar o Réveillon nas praias do Litoral paulista e optou por retornar para casa nesta segunda-feira, teve que encarar tráfego intenso, sobretudo a partir do meio-dia. No trecho de serra da Rodovia dos Imigrantes, entre os Kms 56 e 46, o trânsito era lento devido ao alto fluxo de veículos. O SAI (Sistema Anchieta-Imigrantes) implantou a Operação Subida 2X8, com descida sendo feita pela pista Sul da Rodovia Anchieta e subida acontecendo pelas pistas Norte e Sul da Imigrantes e pista Norte da Anchieta.

Desde à meia-noite do dia 26, quando se iniciou a contagem por parte da Ecovias, concessionária do sistema, cerca de 640 mil veículos seguiram em direção à Baixada Santista. De acordo com informações da empresa, até o fechamento desta reportagem, cerca de 400 mil veículos já haviam subido a serra. Já quem voltava do Litoral Sul encontrou problemas pela Rodovia Padre Manoel da Nóbrega. Por volta das 17h, o tráfego intenso já era sentido a partir do Km 323 em Itanhaém, com congestionamento a partir do Km 311, em Monguaguá e se acentuando na Praia Grande.

Quem voltava do Guarujá pela Rodovia Cônego Domênico Rangoni também encontrava tráfego intenso, sobretudo na região do pedágio, com lentidão, do Km 252 ao Km 250.

DUTRA

Outra Rodovia que registrou fluxo intenso de veículos com vários pontos de lentidão foi a Via-Dutra. A volta do Litoral Norte e do Rio em direção a São Paulo teve problemas entre os Kms 185 e 195, entre Santa Isabel e Guararema, bem como entre os Kms 204 e 210, já em Guarulhos.

A Rodovia Ayrton Senna também registrou problemas na chegada à Capital.