Pluto, o cachorro salsicha influencer de São Bernardo

Assim que se tornou o novo integrante da família Serrano, em agosto, o filhote da raça dachshund (salsicha) viralizou nas redes sociais como o “cachorro gastão do TikTok”. E é de um apartamento no bairro Demarchi, em São Bernardo, que a tutora Aline Serrano grava as interações de Pluto com o próprio pet, pedindo fast-food e na compra dos mais variados produtos, em vídeos que acumulam mais de um milhão de curtidas nas redes.

Segundo Aline, a fama de “cachorro gastão do TikTok” vem do envolvimento do cão em todos os gastos do lar. “Ele é o garoto propaganda para tudo que preciso aqui em casa. É o autor do pedido da própria ração ou para quando pedimos lanche, gás para cozinha, falamos com o dentista, cabeleireiro ou atendentes de lojas dos mais variados nichos”.

As mensagens divertidas tornaram a rotina de Pluto praticamente uma novela. A tutora conta que, certa vez, despretensiosamente abriu uma transmissão ao vivo enquanto deixou o pet sozinho em casa, no aconchego do sofá, com coberta e brinquedos. A live mostrou o comportamento tranquilo do salsicha, apenas descansando enquanto aguardava a dona. Mesmo assim rendeu 20 mil acessos – hoje são 85 mil seguidores e 1,3 milhão de curtidas no TikTok

“Tiro fotos antes, imaginando as situações mais comuns de compras que podemos passar. Aí já deixo programado e envio em momentos específicos da interação com os atendentes de lojas. Mas lógico que tem os momentos de correria, com bate-papos que evoluem ao ponto de eu precisar pegar o Pluto e fazer alguma foto ali, na hora e com o que a criatividade permitir”, explica ela.

Diante do estrelato, o pet influencer passou também a ser um agente de conexão entre os fãs e estabelecimentos da região - o que abriu a porta de patrocínios e parcerias à família. “Tenho a percepção que agora as pessoas que prestam um bom atendimento também aos animais, ganham o amor dos seguidores. Inclusive, vários internautas nem tem pet, mas até sugerem estabelecimentos para que entremos em contato. A maioria dos atendentes fica muito feliz, tira print e manda aos amigos.”

De acordo com a tutora, para além da diversão dos internautas e lojistas abordados, com certa frequência ainda há quem não entenda a brincadeira. “Os vídeos de conversas que ficaram sem sentido não são postados. Só que principalmente aqueles em que o pessoal fala que não gosta de cachorro ou é rude não só comigo, mas com o Pluto, faço questão de publicar. Isto divide muitas opiniões nas mídias sociais”, afirma.

Entretanto, Aline diz nunca ter sido tão grata a ceder os pedidos da filha de 6 anos para retomar a vida de “mãe de pet”. Ela, que já chegou a ter 17 cães da raça chow-chow quando morava em uma chácara de Ribeirão Pires, viu na companhia do novo pet, a princípio, a oportunidade para melhorar a socialização da garotinha, que é enquadrada no espectro de transtorno autista.

Com a brincadeira em torno do perfil, segundo Aline, a filha só tem avançado ao se comunicar: “Tudo começou em dia de pizza, de ideia lúdica que surgiu entre nós duas, porque a Lívia é uma criança bem criativa e adora a sensação de que o cachorro está falando com ela. Foi sem pretensão alguma e ao mesmo tempo ótimo! Principalmente pelo bem-estar dela mesmo, que apesar de apresentar um diagnóstico bem leve, agora com certeza se soltou para aprimorar interações e conversas”, conta a mãe, que hoje também tem orgulho da filha que prefere por conta própria comandar as transmissões ao vivo do perfil.