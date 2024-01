Cartilha para o fim do ano e a vida inteira!

As festas de fim de ano tomam todo o mês de dezembro, aqui e por todo o mundo, representadas por comemorações entre amigos de trabalho e/ou faculdade em vários fins de tarde, e por reunião familiar no Natal, enquanto para a virada do ano os modelos de convívio são flexíveis.

Em comum, estes encontros possuem um acordo dissimulado entre seus participantes, quase uma licença de liberdade para escolhas alimentares, sem limites quantitativos ou qualitativos, consentimento estendido para a ingestão alcoólica.

Especialmente no Brasil, este período do ano é preenchido por inúmeras pautas midiáticas versadas no enfreamento de descaminhos dietéticos, com o consumo alcoólico sendo contestado ocasionalmente.

E então, endocrinologistas, nutrólogos e nutricionistas são caçados para reportar estratégias que impeçam “dramas” inexistentes e não faltam criativas polêmicas para várias facetas da culinária, há pouco li extensa matéria em jornal de grande circulação, que abordava a utilização das uvas passas em receitas nessa época do ano, com direito a prós e contras de toda ordem.

Sofrem panetones, farofas, lombos suínos e tantos outros itens, os quais penam, mas felizmente sobrevivem, vencendo o embate com nossa retórica sazonal, de seriedade questionável, quase lúdica.

Grave insuficiência renal, hepática ou cardíaca, assim como severa alergia, hipertensão arterial complicada e coronariopatia crítica, são exemplos de doenças que não permitem deslizes nutricionais, contudo, imaginar desobediências pontuais da cartilha dietética escangalhando projetos de emagrecimento ou descompensando diabéticos, é ao menos insensato.

De outro lado, bastará uma embriaguez, associada a ferida emotiva, frases destoadas ou outros equívocos próprios do arrebatamento etílico, para facilmente mutilarmos relacionamentos e com o auxílio de um automóvel, podemos encontrar desfechos ainda mais dramáticos.

O texto que escrevo não possui qualquer viés moralista, mas pretende hierarquizar as importâncias, pois, deslizes alimentares eventuais não destroem planos, mas libações alcoólicas desmesuradas frequentemente maculam ou arrasam vidas.

O fato é que não há regras para as festas de fim de ano, existem princípios para a vida inteira e todos orbitam o bom senso.

Feliz 2024 a todos!