Governo federal concede incentivo de R$ 19 bi para o setor automotivo

As montadoras de veículos ganharam combustível extra nos últimos dias de 2023. O governo federal lançou o Programa Mover (Mobilidade Verde e Inovação), que irá substituir o Rota 2030 e prevê a concessão de R$ 19,3 bilhões em incentivos fiscais até 2028.

Segundo o vice-presidente e ministro da Indústria e Comércio, Geraldo Alckmin, o benefício tributário ao segmento será financiado, em parte, pelo aumento do imposto de importação dos carros elétricos e híbridos, anunciado em novembro.

Em síntese, o programa prevê a tributação diferenciada para a veículos sustentáveis, incentivos para a realização de atividades de pesquisa e desenvolvimento para as indústrias de mobilidade e logística, e requisitos obrigatórios para a comercialização de veículos produzidos no País e para a importação de veículos novos.

A notícia foi bem recebida pelo setor. “Encerramos 2023 com ótimas medidas do governo brasileiro para atração de investimentos na indústria automotiva e na descarbonização”, disse o presidente da ABVE (Associação Brasileira do Veículo Elétrico), disse Ricardo Bastos.

“Mais uma vez, o Brasil mantém-se na vanguarda ao estabelecer regras que dão previsibilidade aos investimentos privados no País. Excelente notícia para toda a cadeia da indústria automobilística brasileira”, declarou a Anfavea (Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores), por nota.

A medida provisória que criou o Mover foi publicada em edição extraordinária do Diário Oficial da União de sábado e detalhada no domingo por Alckmin. A previsão do governo é de que, neste ano, o programa custe R$ 3,5 bilhões.

O incentivo será concedido às montadoras para investimentos na descarbonização, ou seja, na produção de veículos que reduzem as emissões de gases de efeito estufa, especialmente os híbridos e os elétricos.

Segundo Alckmin, o objetivo é incentivar a produção local. As alíquotas de importação, que estavam zeradas para carros elétricos desde 2015, e reduzidas para os híbridos, voltam a subir gradualmente a partir deste mês e retomarão a taxa cheia, de 35%, ao longo de três anos.

“Os veículos (importados) terão aumento gradual até 2027 para que produzam no Brasil, fabriquem no Brasil. Nós queremos fábrica aqui e não virar importador de produtos. Então instalem a fábrica aqui”, disse Alckmin. Haverá cotas para fabricantes e importadores sem o aumento do imposto, mas, segundo Alckmin, elas vão cair anualmente.

DEPRECIAÇÃO

O vice-presidente também comentou o projeto de lei em regime de urgência enviado pelo governo ao Congresso na noite do dia 30. Trata-se da depreciação acelerada, que visa a estimular a compra de equipamentos mais modernos pela indústria.

Com o programa, industriais que adquirirem novos equipamentos em 2024 poderão abater os custos tributários do imposto devido, sendo 50% ainda em 2024 e 50% em 2025.



(Com Estadão Conteúdo)