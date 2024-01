Ano novo e expectativa de grandes anúncios no futebol

Todo início de ano os torcedores de futebol vivem grandes expectativas em relação à chegada de reforços em seus respectivos clubes. E este ano não é diferente. Embora alguns nomes já tenham sido confirmados, outros negócios ainda podem ser concretizados nas próximas horas. E o que o torcedor espera de verdade é que até o dia 21, quando inicia o Campeonato Paulista, seu time já tenha, pelo menos, um elenco competitivo que possa brigar por títulos na temporada.

No Corinthians, a expectativa é por Gabriel Barbosa. O atacante do Flamengo é um sonho da nova diretoria. O clube já teria até acertado os salários com o jogador. Ainda faltaria o “sim” dos cariocas. O Timão também tenta o meia Thiago Maia e sonda Everton Ribeiro, ambos do rubro-negro. Outro que deve chegar é o meia Rodrigo Garro, do Talleres da Argentina. Faltam detalhes para o acerto. Benjamín Rollheiser, do Estudiantes está no radar corintiano também.

Confirmados até agora estão o lateral-esquerdo Hugo, que veio do Goiás, o zagueiro equatoriano Félix Torres, quem vem do México, o também equatoriano e lateral Diego Palácios, que estava no futebol dos Estanos Unidos, além do volante Raniele, ex-Cuiabá. Os meias Thiago Mendes, do Al-Rayyan, e Erick, do Athletico-PR também seguem nos planos.

No São Paulo, chegam o atacante Erick, ex-Ceará, o volante Luiz Gustavo, ex-Al Nassr, e Pamián Bobadilla, que vem do Cerro Porteño. Estão nos planos os atacantes Ferreirinha, do Grêmio, e Pedro Raúl, que está no futebol mexicano, além do meia Martinez, do América-MG.

Já no Palmeiras confirmados até agora estão o volante Aníbal Moreno, que vem do Racing-ARG, e o atacante Bruno Rodrigues, ex-Cruzeiro. Seguem nos planos o meia Cauly, do Bahia, e os atacantes Marcos Leonardo, do Santos, Carlos Vinícius, do Fulham-ING,e Kaio Jorge, do Frosisone-ITA. Talvez a maior polêmica dessa janela no futebol paulista seja a tansferência de Caio Paulista. O verde parece ter dado um chapéu no rival São Paulo e aparentemente tem tudo acertado com o lateral.

SANTOS

O time da Vila foi um dos que mais movimentaram o mercado nos últimos dias. O Peixe, que trouxe o técnico Fábio Carille, já confirmou a contratação dos meias Giuliano, ex-Corinthians, Pituca, que volta do Japão, Cazares, que estava no América-MG e Otero, ex-Aucas, do Equador. Para a zaga anunciou Gil, ex-Corinthians, e Aderlan, ex-RB Bragantino. Também chegam o lateral Jorge, ex-Palmeiras, e os atacantes William Bigode, que estava no Athletico-PR, além de Guilherme, ex-Fortaleza. Pedrinho, do América-MG, deve chegar também.