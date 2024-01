A caminho do Cruzeiro, técnico Nicolás Lárcamon se despede do futebol mexicano

Anunciado como técnico do Cruzeiro para a temporada 2024, o técnico Nicolás Lárcamon esperou a virada do ano para fazer uma publicação nas redes sociais, na qual se despede do futebol mexicano. Ele comandou o Léon nos últimos três anos, incluindo no Mundial de Clubes da Fifa.

"Eternamente agradecido por todo México por esses três anos espetaculares", disse o treinador, que terá a missão de reerguer o Cruzeiro, após um ano apático, mas com o principal objetivo conquistado: a permanência na Série A do Campeonato Brasileiro.

Lárcamon entrou no radar do Cruzeiro logo após ser demitido do Léon. Depois da eliminação no Mundial de Clubes, o treinador permaneceu com a família no Oriente Médio e foi curtir as férias em Dubai.

Após tirar um curto período sabático, voltou ao México para dar entrada aos documentos para oficializar sua ida ao Cruzeiro. Ele é aguardado no dia 5 de janeiro, quando o clube mineiro iniciará a pré-temporada.

Além do treinador, o Cruzeiro já anunciou o goleiro Léo Aragão, ex-Red Bull Bragantino, o zagueiro Zé Ivaldo, ex-Athletico-PR, além dos atacantes Rafa Silva, que estava no futebol coreano, e Gabriel Verón, ex-Palmeiras, ele estava no Porto.

A estreia do Cruzeiro no Campeonato Mineiro será no dia 24 de janeiro (quarta-feira), às 19h, diante do Villa Nova, no estádio Castor Cifuentes, em Nova Lima.