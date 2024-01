José Roberto Burnier sofre infarto e passa por procedimento cardíaco

O jornalista e apresentador da TV Globo José Roberto Burnier passou por um procedimento cardíaco na madrugada do último sábado, 30 de dezembro, no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo.

De acordo com o boletim médico divulgado pelo hospital nesta segunda-feira, 1º, Burnier, que comanda o SPTV 2, deu entrada no centro médico no dia 29 de dezembro com quadro de Infarto Agudo do Miocárdio.

O jornalista foi submetido a um cateterismo no qual foi detectada a oclusão da coronária descendente anterior. Com o diagnóstico, Burnier passou então por uma angioplastia nesta artéria com implante de stent, um dispositivo em forma de tubo para manter a artéria aberta para o fluxo de sangue.

Burnier segue internado na unidade coronariana do hospital e está sendo acompanhado pela equipe do cardiologista Roberto Kalil Filho.