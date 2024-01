Amora Mautner e Walcyr Carrasco dão selinho em festa de réveillon

O autor Walcyr Carrasco, criador da novela Terra e Paixão, e a diretora Amora Mautner, que atualmente dirige a novela Elas por Elas, passaram o réveillon juntos e trocaram um selinho. É o que mostra uma foto que Carrasco postou em seu Instagram na tarde dessa segunda-feira, 1º.

"Feliz 2024 a todos com a minha querida Amora Mautner!", escreveu o autor.

Amora, por sua vez, respondeu: "Um ano de muito amor a todos como nós temos por aqui".

Entre desejos de bom ano novo de amigos, fãs especularam que Carrasco e Amora irão trabalhar juntos novamente, sobretudo em um suposto remake da novela Chica da Silva, escrita por Carrasco em 1996 e levada ao ar pela TV Manchete.

Recentemente, Carrasco revelou que ele e Amora, que trabalharam juntos em A Dona do Pedaço e Verdades Secretas fizeram as pazes. No Instagram, o escritor contou que eles se estranharam, mas não disse a causa do desentendimento.

"A gente andava se estranhando, mas caiu a minha ficha. (A minha porque sou teimoso e briguento. Quem lutou pela amizade foi ela). Se eu a amo tanto, e ela nunca deixou de me querer bem, por que permitir que uma bobagem abale essa amizade tão linda? Foi um lindo reencontro! Agora, Amora não sairá da minha vida!", escreveu ele na época.

O autor disse que o encontro de reconciliação foi tão bom que eles esqueceram de tirar fotos - por isso postou uma foto só da amiga. Depois, a diretora respondeu o amigo nos comentários da publicação.

"Eu te amo tanto. Foi um ano de saudade, só quem te conhece sabe a preciosidade humana que você é, ter você por perto é ter um amigo tão raro, tão amoroso, com você me transformo e melhoro. Meu ano novo agora fará sentido, minha vida sem meu poodle tava muito triste a vazia. Preciso de você para ser feliz. Amizade é tudo nessa vida. O resto passa", escreveu Amora.