Roteirista e atriz na comédia, Thaisa Damous conta como é trabalhar ao lado de Rafael Portugal: - Gênio acessível

Thaisa Damous, roteirista e atriz, aos 34 anos de idade comemora 18 anos como atriz e 12 como roteirista! Mesmo tão nova, a artista já conquistou muito do que queria. Atualmente, ela está presente no filme de comédia Cansei de Ser Nerd, do qual também participou do roteiro. As gravações já começaram e tem estreia prevista para 2024.

Ela também faz parte da ideia original da série Cosme e Damião, ao lado dos humoristas Rafael Portugal e Cézar Maracujá, que já está sendo gravada para o Globoplay. Em entrevista, ela foi questionada sobre como é trabalhar ao lado de alguém tão brilhante na comédia quanto Rafael. E ela foi sincera:

- Ele é um gênio acessível, pessoa generosa, brilhante. Um luxo poder trabalhar com alguém tão legal e tão talentoso, disse.

O Brasil sempre respondeu positivamente a produções de comédia, mas depois da internet, pautas problematizadas começaram ser mais debatidas, e, com isso, mudou-se muito a forma de se fazer humor. Questionada sobre isso, a escritora disse:

- O país tem um histórico dentro da comédia muito forte, desde cinema, televisão, mídias digitais. Somos o país do meme, a maior bilheteria é uma comédia. Acho que existem tons dentro da comédia e todos têm seu público. O cinema de forma geral vive uma crise de público no pós-pandemia, mas acredito que as comédias têm seu lugar no coração do público, disse, sincera.

O filme mais recente gravado pela atriz, Cansei de Ser Nerd, que também tem sua autoria, é protagonizado por Fernando Caruso. Thaisa contou uma história dos bastidores do filme, quando sua mãe, apelidada de Teka pela filha, foi ver as gravações:

- Acho que uma das coisas mais interessantes para mim foi poder levar a minha mãe ao set no dia da Cissa Guimarães, que faz a Dona Têca, nome que coloquei em homenagem à minha mãe, que tem apelido de Teka, contou.

Por fim, em meio a tantos trabalhos, Thaisa foi questionada sobre o que lhe satisfaz mais. E o amor pelas duas artes é tanto, que ela não conseguiu nem separá-los:

- Atuar e escrever caminham juntos. Eu amo criar histórias, poder concretizar uma coisa que surge na mente e vai para o papel e para o corpo, concluiu.