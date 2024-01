Julianna Gerais fala sobre animação em gravar série de terror: - Está sendo divertido de fazer

Julianna Gerais brilhou no filme A Batalha da Rua Maria Antônia, que venceu o Festival do Rio e, agora, ela faz parte do elenco Dias Perfeitos do GloboPlay, e Últimas Férias, da Disney+, duas séries de terror e suspense que prometem deixar o público de cabelos em pé.

Na conversa, Julianna contou que é grande fã de filmes e produções de terror e suspense porque geram uma curiosidade diferente no público, sendo que gravar está sendo uma verdadeira diversão:

- Está sendo muito divertido de fazer, entender a linguagem da série e levar para a atuação.

Se perguntassem a você de bate-pronto uma produção nacional de terror ou suspense, você conseguiria se lembrar sem fazer nenhuma pesquisa na internet? Esse foi, também, um dos assuntos abordados pela atriz:

- Eu acho que aqui a gente sempre teve o público [fã de terror], só faltava o interesse em ter mais produções.

Últimas Férias já está disponível na plataforma de streaming da Star+, e se você já assistiu, já notou alguns Easter Eggs deixados pelos atores em algumas cenas? Se não, vem aqui e deixa a gente contar um que foi revelado por Julianna:

- Lá na locação eu achei uma boneca, chama Baby Barriguinha. Na hora que eu bati o olho eu falei: Cara, eu tinha uma dessa quando eu era criança. E aí eu metia essa boneca em várias cenas, sabe? Tem tudo a ver com a Inês, tipo, deixa essa boneca escrota aqui.

E por falar em Inês, personagem vivida por Julianna em Últimas Férias, a trama da série aborda questões super adolescentes, afinal o grupo de amigos quer aproveitar as suas últimas férias antes de eles se tornarem adultos cheios de responsabilidades, mas são surpreendidos por uma reviravolta bem pesada.

A trama se aproxima do que é contado na série espanhola Elite. Com casos criminais, mortes e cenas fortes, os jovens encaram momentos tensos, mas que parecem estar conquistando o público:

- Uma das cenas mais pesadas acontece com a Inês, ela sofre um abuso muito complexo. E eu acho isso muito bom porque é como é na vida. É muito complexo mesmo, é difícil entender o que se passa. Então precisa ter um pouco de estômago para assistir, mas me parece estar tendo uma boa recepção.

Mas agora, que tal falar um pouquinho de Dias Perfeitos? A série ainda não estreou na GloboPlay, mas dá para adiantar algumas coisinhas que foram contadas por Julianna.

A produção é baseada no livro de mesmo nome escrito por Raphael Montes, porém, os roteiristas não ficaram presos apenas ao que já tinha sido contado. Segundo a atriz, a história sofreu algumas alterações para aguçar ainda mais a curiosidade do público:

- É uma produção muito pesada. Não são temas leves, não são cenas leves, é densa, quase traumatizante. Lendo o roteiro, eu lembro que eu ficava: Meu Deus do céu, mas está muito boa. [...] Mas eu espero que ninguém dê hate na gente, porque mudamos algumas coisas [risos].

Mas calma, sem muitos spoilers, né? Desviando de dar grandes detalhes das reviravoltas que devem acontecer na produção, a atriz disse que a trama é, basicamente, sobre amizades femininas:

- Amizades de mulheres conseguem muitas coisas, elas vão para muitos lugares.