Com vozes de Claudia Raia e Ary Fontoura, animação Patos! é inspiradora e mostra a importância da diferença

2024 chega com novidades nos cinemas para a criançada - e para os grandinhos que gostam de animação. Patos!, novo filme da Illumination, chega às telonas de todo o Brasil no dia 4 de janeiro e conta com nomes de peso entre os dubladores, como Claudia Raia e Ary Fontoura.

A produtora responsável pelas franquias Meu Malvado Favorito e Sing, volta às telas com essa grande aposta para 2024. E a história é encantadora, já que mostra uma família de patos com muitas diferenças e que, junta, consegue superar os diversos desafios da vida.

Eles moram em um charmoso e tranquilo laguinho, onde tudo parece bem. Mas no começo do filme já é revelado para o espectador que a pata Pam, mulher de Mack, e e seus filhos Dax e Gwen, não estão tão felizes assim.

Quando eles recebem a visita de um grupo de patos migratórios que dizem estar voando em direção à Jamaica, que seria o paraíso para as aves nessa época do ano, tudo muda. Medroso, Mack manda os visitantes embora com medo que seus filhos questionem o que existe no mundo para além do laguinho. Mas de nada adianta, porque eles já pensam na ideia de sair da vidinha que têm até aquele momento.

Mack, então, aceita embarcar em uma aventura migratória com sua esposa, seus filhos e o tio Dan, dublado por Ary Fontoura. E a aventura migratória traz vários desafios para os patinhos, fazendo com que Mack redescubra o gosto pela vida.

Agradável e bastante colorido, mas sem grandes novidades, a animação entrega boas sequências de aventura, sendo inspiradora e mostrando a importância da diferença. A dublagem brasileira é outro ponto alto, tendo também as vozes de Claudia Raia e Dani Suzuki no elenco de apoio.

Com apenas uma hora e trinta de duração, Patos! não tem cenas pós-créditos, mas antes da exibição do filme é revelado o curta metragem Mooned, que mostra o que de fato aconteceu com Vector, vilão do primeiro filme de Meu Malvado Favorito, que termina o longa na lua! Vale a pena conferir!