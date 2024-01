Aposta da Disney, Wish: O Poder dos Desejos é uma história envolvente com toque nostálgico

Muitas pessoas fazem desejos para as estrelas, não é mesmo? Imagine, então, se uma delas resolvesse vir para o planeta Terra e, de lambuja, ainda realizasse os seus sonhos. É exatamente isso que acontece em Wish: O Poder dos Desejos, aposta da Disney para este começo de ano.

A animação, que estreia nos cinemas de todo o Brasil em 4 de janeiro, conta a história de Asha e do reino de Rosas, uma terra de sonhos, mas que, na verdade, traz desejos que jamais serão realizados. É essa descoberta, aliás, que impulsiona a protagonista, sendo até uma lembrança dos clássicos da Disney, já que ela é delicada, destemida e corajosa, sendo movida por seus valores familiares.

Wish, aliás, é daqueles filmes que fazem qualquer pessoa se emocionar. A história envolvente, e que mexe com os sentimentos de quem está assistindo, com toda certeza resume bem esses 100 anos de Disney, reunindo o encantamento das animações com a demonstração de que, sim, os sonhos podem se realizar. E embora o roteiro não seja inovador, ele não perde seu brilho, muito menos seu encantamento. É uma verdadeira viagem nostálgica repleta de memórias afetivas para os apaixonados para animação ? resgatadas por pequenos easter-eggs espalhados pela trama.

Ter, mais uma vez, uma heroína negra como protagonista e demonstrar que as diferenças dos personagens são os pontos que os tornam mais fortes, também é algo que prende o espectador durante a história. E pode parecer bobagem, mas os créditos acompanhados dos mais diversos personagens Disney, além da cena final com a icônica música que passa de geração para geração sendo tocada pelo avô da personagem principal, emocionam mais uma vez.

Wish é um filme que marca muito bem essa longeva história dos estúdios Disney!