Produtora de A Barraca do Beijo dá opinião sobre comentário negativo de Jacob Elordi ao filme

Os fãs do filme A Barraca do Beijo se decepcionaram com Jacob Elordi depois dele ter feito um comentário negativo sobre a obra em entrevista à GQ. O ator disse que esses filmes são ridículos e não universais. Então, a produtora executiva do filme, Ali Novak, deu uma entrevista e falou sua opinião - sendo totalmente sincera!

Ali discordou do comentário do ator e explicou que quando tinha 15 anos de idade era esse tipo de filme que a interessava. E ainda adicionou a questão de uma certa misoginia na sociedade, porque, de acordo com ela, quando se trata de coisas que meninas adolescentes gostam, somos condicionados a criticar e menosprezar:

- Quando eu tinha 15 anos de idade, este era exatamente o tipo de conteúdo que me interessava e que me inspirou a começar a escrever. Não entendo como o romance e histórias de crescimento podem ser considerados não-universais; romance é o gênero literário mais lucrativo e todos vivenciaram a autodescoberta enquanto cresceram, explicou

A escritora, de 32 anos de idade, assinou a nova série teen da Netflix, Minha Vida com os Garotos Walter, que conta a história da jovem Jackie. A garota tinha uma vida perfeita, família amorosa, notas incríveis na escola... mas tudo muda quando algo trágico acontece e ela é obrigada a morar com a família Walter.

A série é uma adaptação do livro e, com isso, Ali foi questionada sobre a escolha de o ter transformado em série e não em filme:

- Sempre achei que seria melhor adaptado para a televisão. Ainda que o triângulo amoroso seja o ponto central, o livro vai além do romance ? é sobre lidar com o luto, com o amadurecimento e com a família que nós escolhemos. Com uma série de televisão, há mais tempo para desenvolver esses temas. Porém, eu não diria que esse formato sempre permite uma adaptação mais fiel do que um filme. Acho que é pontual e depende do livro e do tipo de história que está sendo contada, contou.

Novak ainda mandou um recado aos leitores brasileiros da obra, e o que eles podem esperar da série:

- Os espectadores podem esperar muito drama e romance, mas Minha Vida com os Garotos Walter é também comovente. Espero que assistir a essa série traga a todos a mesma alegria e felicidade que tive ao escrever este livro, encerrou.