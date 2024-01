Velson D'Souza revela planos para 2024 e comenta reencontro com o personagem de Silvio Santos: Muito vivo em mim

Reencontrando o seu personagem! Em 2024, Velson D'Souza volta com tudo para a comédia musical Silvio Santos Vem Aí. Com nova temporada no Nordeste, que passará por Recife, Natal e Fortaleza, o ator confessou que ainda sente o personagem muito vivo.

Em entrevista, Velson contou que a energia do espetáculo é algo surreal e contagiante, e que gostaria que ele se tornasse fixo.

- Eu ainda tenho o personagem muito vivo em mim. E como fiz muitas vezes o espetáculo e mantenho um estudo constante dele, é como se eu nunca tivesse parado de fazer. Tem sido maravilhoso reencontrar o público com esse espetáculo. A energia é algo surreal, contagiante. Toda vez que faço esse espetáculo não tenho vontade de parar. O sonho seria que fosse um espetáculo fixo e que nunca parasse.

Mesmo com a animação para reencontrar o personagem, Velson revelou um desafio, mas que ele tira de letra:

- O desafio de turnê é a cada fim de semana estar num teatro diferente e se adaptar a eles, mas de resto, os desafios continuam os mesmos: continuar fazendo o Silvio real, humano, sem caricatura.

Aos 36 anos de idade, o ator contou que sua madrinha no teatro é Cintia Abravanel e que sua primeira novela foi no SBT. Questionado sobre a relação que mantém com a família Abravanel, Velson disse:

- A Cintia é minha madrinha no teatro e me acolhei de maneira muito generosa e carinhosa. Ela me ensinou muito! Trabalhei no mesmo espetáculo com o Tiago (Abravanel), filho dela, e desde aquela época nos tornamos amigos. Minha primeira participação em novela foi no SBT, na novela Cristal, e o primeiro contrato fixo foi em Revelação, primeira novela escrita por Iris Abravanel. Ainda fiz a segunda novela que ela escreveu, Vende-se Um Véu de Noiva e fiz parte do Jogo dos Pontinhos no Programa Silvio Santos ao lado do patrão.

E continuou:

- Eu apenas saí para ir estudar nos Estados Unidos, onde fiz um mestrado e acabei ficando um tempão trabalhando. Meu primeiro espetáculo de volta ao Brasil foi justamente o musical Silvio Santos Vem Aí e foi também o que me colocou de volta ao SBT na novela A Infância de Romeu e Julieta. Todas as filhas do Silvio sempre me trataram com muito carinho, e com a Iris não é diferente. Eu tenho profundo respeito, admiração, amor, e gratidão pela família Abravanel e pelo SBT.

Planos para 2024

Para quem não sabe, Velson ministra aulas de interpretação para profissionais e iniciantes e, para o novo ano que vem por aí, ele pretende focar nisso, além de um musical:

- Tenho uma peça de teatro engatilhada e um musical da Broadway que comprei os direitos e estamos buscando patrocinadores. Vou focar bastante no Espaço CoLab que é o estúdio que tenho onde ministro aulas de Interpretação para TV e cinema, e oferecer workshops diversos para treinamento de atores.