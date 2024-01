Cabeleireiro de celebridades como Kate Middleton estreia como apresentador em novo reality show à procura de novos talentos no ramo

Será que vem aí um novo cabeleireiro das celebridades? O mais novo reality show do canal Discovery Home and Health, Hairstyle: The Talent Show, que estreou em dezembro, acompanha uma competição entre dez cabeleireiros que devem mostrar seus talentos diante de dois grandiosos profissionais, o italiano Rossano Ferretti e a brasileira Gue Oliveira.

Rossano é conhecido por atender diversas celebridades, como Kate e Pipa Middleton, Jennifer Lawrence e Reese Witherspoon, e está acostumado com as exigências de pessoas importantes. Em entrevista, ele contou exclusivamente como ele avalia os participantes, que precisam estar por dentro de todas as inovações constantes do mundo da beleza:

- O que posso dizer é que os participantes tiveram uma grande evolução durante o programa. Foram adquirindo novos conhecimentos, técnicas e confiança, o que permite com que se sintam à vontade para inovar e conhecer seus limites, disse.

O reality já estreou em outros países como Estados Unidos, Espanha e Itália, e impressionou os espectadores. Assim, o italiano espera que o mesmo aconteça no Brasil, apesar de ser algo jamais visto nas telinhas brasileiras:

- Espero que o público brasileiro receba com o mesmo entusiasmo que estamos vendo nas edições que lançamos nos outros países. É um formato totalmente inovador no mundo da beleza, sobretudo da beleza capilar, mas também é marcado pelo entretenimento por ser muito divertido, contou.

E ainda disse o que rola no programa:

- Vocês verão muitas lágrimas, muitas emoções, muitas histórias e a humanidade que sai ao 200% de cada pessoa que participou. Também tem um lado meu muito exigente com os participantes. Eu sou muito exigente, acredito que não teria chegado aonde cheguei se não fosse exigente comigo e com o meu trabalho, e é por isso que também cobro deles.

Hairstyle: The Talent Show passa no canal Discovery Home and Health e no Discovery+.