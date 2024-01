Natália Toscano conta planos para novo ano e faz balanço de 2023: Turbulento, mas vencemos

Natália Toscano está com o coração cheio de gratidão e ansiosa para o novo ano que está batendo na porta! A esposa de Zé Neto contou em entrevista quais os seus planos para o novo ciclo.

Segundo ela, a ideia é iniciar 2024 com as mesmas metas dos outros anos:

- Quero iniciar 2024 com as mesmas metas de todos os outros anos, que é ser cada dia melhor. Aproveitar ao máximo minha família, realizar sonhos e trabalhar com o que amo fazer.

Natália também fez um balanço deste ano que vamos dar adeus.

- O ano de 2023 foi de fato bem turbulento, mas vencemos. Jesus se mostrou fiel mais uma vez, e todas as batalhas que foi nos dada, vencidas foram. Desejo muita saúde para nós e nossas famílias.