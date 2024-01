Solana Foundation oficializa presença no Brasil e anuncia R$ 50 milhões em investimentos

A Solana Foundation, do setor de criptoativos, anuncia investimentos em torno de R$ 50 milhões no Brasil em 2024. Já neste 1º de janeiro, a organização faz o lançamento do Superteam Brasil, para fomentar a comunidade de desenvolvedores.

Segundo comunicado, a plataforma Superteam cria oportunidades de aprendizado e trabalho para mais de 700 membros e 10 mil participantes, presente em oito países. Na América Latina, está no México e agora também no Brasil.

O Brasil é um dos principais mercados de foco para a Solana em 2024, junto ao desenvolvimento do protocolo nas áreas de tokenização, arte, e Inteligência Artificial, diz a nota. "A nossa intenção na Solana Foundation é ter uma influência cada vez menor no ecossistema e empoderar nossa comunidade a liderar o futuro da Solana", declarou o head para América Latina da Solana, Diego Dias.

O lançamento do Superteam Brasil contará com uma campanha de verão e carnaval para seleção de membros do time.