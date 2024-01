Japoneses da região mantêm tradições na virada do ano

A comemoração mais esperada no Japão, o Oshogatsu (Ano Novo), também contagia famílias nipônicas em Santo André. É para além dos sushis e estereótipos que, com a tecnologia e novas dinâmicas familiares, a comunidade oriental ressignifica os rituais simbólicos e adapta os próprios costumes ancestrais para dar boas vindas a 2024.

“As casas com mais posses até preparam banquetes com sashimi de atum e sushis variados, mas desde pequeno, a primeira bebida que consumo no ano, como muitos nikkeis (descendentes nascidos fora do Japão), é o saquê fervido. Apesar das diferenças aqui no Brasil, de modo geral, os três primeiros dias do ano são os mais importantes para toda família japonesa. No Japão mesmo, a comemoração de passagem de ano é maior do que o Natal, repleta de visitas à casa de amigos”, explica Ivo Futigami, presidente da Sociedade Cultural ABC Bunka Kyokai.

Filho de um dos fundadores do Bunka, Akira Enomoto, conta que o passar dos anos dissolveu a adesão aos costumes típicos dos avós vindos da Terra do Sol Nascente, o que só piorou com a pandemia. “Sinto que a maioria da comunidade tradicional, que é composta por idosos, por exemplo, passou a ter receio dos encontros festivos desde a pandemia, e se afastou. E atualmente até eu me considero um ‘japonês brasileiro’, de comemorar a chegada do ano na praia, com churrasco”, brinca.

Segundo ele, anos antes, era tradição que nas primeiras horas do primeiro dia do ano, a comunidade nipônica preparasse artesanalmente o mochi (bolinho de arroz glutinoso) após um encontro no Parque do Pedroso, próximo ao Jardim Japonês Cidade de Takasaki.

Apesar da então ressignificação da festividade para comemorações individuais, a matriarca da família, Yoshiko Enomoto, nunca deixou de brilhar os olhos para as cerimônias de passagem no calendário. Com 92 anos, ela confirma ao Diário que até o final da vida pretende manter, com a ajuda dos parentes, o hábito milenar de Osoji, realizando a faxina mais completa do ano no lar. “A limpeza passa a ser na mente e no corpo, além do ambiente”, destaca.

Para ela, todas as etapas de preparo do mochi caseiro nesta época também carregam um significado. A sova do arroz exprime a fartura esperada para a próxima temporada. Compartilhá-lo é um rito que brinda a companhia de familiares e amigos e, sobretudo, empilhá-los, do maior ao menor, em alusão aos membros da família, a conecta até com os entes já falecidos ou os que estão distantes.

DO OUTRO LADO

Milhas distante, Janina Tieni, neta da família Enomoto que passa uma temporada em intercâmbio no Japão, aproveita a data para praticar outro costume de conexão no Ano Novo: o Nengajo, hábito de enviar cartões para aquelas pessoas queridas. Mesmo com as facilidades do mundo virtual, ela ainda faz questão de encaminhar à avó e aos entes no Brasil a lembrança feita em papel com três semanas de antecedência, a tempo de ser lida em dezembro. “Fico imaginando como era antigamente, quando qualquer notícia demorava três meses para chegar por navio. Mesmo assim, ainda é difícil superar a distância. Sempre falo por mensagens diárias e videochamadas com a família na minha manhã, correspondente à noite do Brasil. Por isso, os cartões são de fato uma forma carinhosa, prática e barata de celebrar com quem está distante”, comenta entusiasmada e diretamente de Ibaraki, província japonesa onde nasceram o bisavô e avô paternos.

Pelo segundo Ano Novo, Janina tirou as frutas da dieta da ‘virada’. Segundo ela, até um tempo atrás, comer bolo com recheio de morango no Natal, por exemplo, era hábito da ‘elite’ devido aos preços elevados, refletidos nas safras escassas pelas condições climáticas e limitadas ao cultivo no Japão.

Deste modo, no Oshogatsu, Janina se organiza para comer Toshikoshi Soba (macarrão sobá com molho de peixe), fazendo votos de que a sorte em 2024 seja tão resiliente quanto o ingrediente principal do prato, o trigo sarraceno; além disto, cumpriu o plano de assistir, como os demais lares japoneses, o tradicional Kohaku Usatagassen (programa de televisão com cantores famosos do país).

No dia 1º, foi a vez de praticar logo cedo o Hatsumode, para desejar proteção ao ano que começa, a partir da primeira visita a um templo xintoístas ou budista. Por lá, são queimados os objetos que a trouxeram “má sorte” no ano passado e retirado o Omikuji, um presságio aos próximos meses escrito aos visitantes em tiras de papel. Sendo as possibilidades a “boa sorte”, “média sorte” e até “má fortuna”, caso retire a última categoria, a estudante se tranquiliza com a opção de não levá-la consigo, mas prendê-la em um local designado no templo para os azarados.

Entretanto, de todos os costumes em vista e no caminho inverso dos antepassados que trouxeram como bagagem as próprias tradições nipônicas ao Brasil, Janina conta que, para matar a saudade “do calor humano e tropical” brasileiro seguirá aplicando à virada de ano no Japão parte das tradições vividas em Santo André: “no fim, Ano Novo para a cultura japonesa significa voltar à terra natal, então tradicionalmente sempre lembro de me vestir de branco. Quando estava em casa, era minha vó quem preparava tanto a tradicional farofa, o arroz soltinho com uva passa e a lasanha, mas ao lado não faltava a combuca com oozoni (sopa de mochi). Na verdade, acho que esta mescla de culturas sempre continuará coexistindo e aprendi isso desde pequena”, reflete.