Charge - 1º de janeiro de 2023

Fazer uma viagem internacional, conseguir a casa própria, trocar de emprego, tirar carteira de motorista, entrar na academia. A lista de metas para 2024 encontra pela frente 366 dias (por ser ano bissexto) de possibilidades para aqueles que já planejam tirar do papel alguns objetivos. Entre metas individuais e anseios coletivos, como pedidos por mais segurança e paz, moradores do Grande ABC relataram ao Diário quais conquistas desejam concretizar no novo ano.

Professora do curso de psicologia da Universidade Positivo, Janete Knapik ressalta que logo no primeiro mês do ano é essencial reavaliar comportamentos e traçar propósitos compatíveis à vivência de cada um. “Diante de um mundo em constantes mudanças e desafios, é fundamental ter metas palpáveis que realmente se cumpram e sejam realistas de acordo com a realidade e objetivo de cada pessoa, além de mapear as possíveis barreiras que podem ser encontradas durante o caminho. O fato de vermos o progresso do nosso planejamento tem um efeito psicológico reforçador, ou seja, é um estímulo para não perdermos o entusiasmo.”