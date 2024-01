Palavra do Leitor - 1 de janeiro de 2023

Agronegócio

Gigante setor do agronegócio. Não fossem os problemas climáticos deste ano, o recorde de produção e exportação poderia ser maior. O valor exportado até a quarta semana de dezembro alcançou U$S 140 bilhões, sendo 3% à mais no valor e 10% maior no volume. Não por outra razão que acumulamos neste mês superavit na balança comercial de U$S 95,96 bilhões, podendo fechar o ano com outro recorde, de U$S 100 bilhões. E o estimado crescimento do PIB de 3% para esse ano foi garantido pelo excelente resultado do agronegócio. Porque com nível de investimento medíocre de 16,6% jamais teríamos alcançado crescimento de 3%. É bom lembrar que o atual governo, dono do seu filhote MST, não fez força para coibir invasões criminosas em terras privadas produtivas. Ocorreram mais invasões neste ano do que no período de Jair Bolsonaro. Mesmo assim batemos mais um recorde de produção, de exportação e investimentos em alta tecnologia no setor etc... Não podemos eternamente ficar dependente do agronegócio. O soberbo Lula prometeu um grande programa para reindustrialização e nem saiu do papel. E não será com requentados programas sociais, como o Minha Casa, Minha Vida, e apoiando déspotas de ditadores que vamos se tornar uma Nação desenvolvida. Precisamos de apoio para projetos que venham a permitir formar mão-de-obra capacitada, melhorar a nossa produtividade e ter condições de competir com os países desenvolvidos. Mas, pelo jeito, não será com essa gestão do retrógrado Lula que vamos plantar as melhores sementes para um crescimento sustentado da nossa economia. Das promessas de campanha, quase nada prosperou. O único projeto que não apoiou felizmente foi aprovado, e graças ao Congresso: a Reforma Tributária. Feliz 2024!

Paulo Panossian

São Carlos (SP)

Palmeiras

Copinha, Paulistão, Supercopa e Brasileirão. Que venha 2024!

Soraia C. Pêra

São Bernardo

Novo Park Plaza

Construtora investe R$ 50 milhões na reforma do prédio, que tem restaurante, quadra e piscina (Economia, ontem)... R$ 50 milhões para 200 apartamentos. Não entendo esses cálculos de viabilidade que são realizados.

Raphael Senra

Concurso em Ribeirão – 1

Mas que palhaçada! Vocês não chamaram ninguém do concurso e abrem cadastro reserva (Ribeirão Pires publica edital para cadastro reserva de professores, Setecidades, site)? E o pior, temporário, no qual o candidato deve pagar um valor de R$ 50. Isso é arrecadação para a eleição. Prefeitura duvidosa.

Maria Aparecida Melo

Concurso em Ribeirão – 2

Concurso homologado, falta de professores na rede, várias justificativas sem fundamento sobre as convocações... Uma hora não convoca porque a Prefeitura está com plano de contenção de gastos, outra hora o prefeito Guto Volpi diz que vai chamar conforme a demanda - essa é bem grande. E até agora o que ele faz é abrir um processo seletivo para professores. Que falta de respeito e transparência com todos nós.

Vanessa Andrade

Fogos de artifício – 1

Existe lei e não existe fiscalização (Fogos de artifício são motivo de preocupação na virada, Setecidades, dia 30). Puro suco de Brasil.

Diego Montanari

Fogos de artifício – 2

Podiam proibir a fabricação de fogos sonoros, né? Porque não é só no ano novo.

Marta Roca

