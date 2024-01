Salutar debate de ideias

O Grande ABC se construiu como potência econômica nacional e ator relevante no cenário internacional graças à participação ativa de várias instituições da sociedade civil organizada. Uma heterogeneidade de pensamentos foi fundamental para que a região se consolidasse como polo da indústria automotiva, mas não só isso: as sete cidades abrigaram grandes indústrias de vários segmentos, foram pioneiras em políticas públicas que balizaram projetos transformadores em outros municípios e até no Brasil, acolheram universidades com produção constante de conhecimento e até mesmo tiveram papel mais do que ativo na redemocratização do País. Daqui surgiram ministros de Estado, presidente da República, ministros do Supremo Tribunal Federal.

O que se viu nos últimos anos, porém, foi uma tentativa de alguns atores da política regional de ceifar a miscelânea de ideias para que, a fórceps, todo Grande ABC pensasse de uma só forma: a que eles queriam. Não é à toa que foi o período no qual a região mais sentiu perdas significativas, sobretudo na economia. Em sete anos, duas grandes montadoras de veículos encerraram suas atividades – a Ford e a Toyota, em São Bernardo – e uma constantemente ameaça deixar o Brasil – a General Motors, de São Caetano.

A consequência de uma região que tem sua divergência calada é um empobrecimento de discussões em um período no qual o mundo vive seu momento mais desafiador. Os modelos de trabalho estão mudando, há avanço da inteligência artificial, as redes sociais transformaram o modo como as pessoas se relacionam – para o bem e para o mal. É impossível boas ideias para uma região tão complexa saírem de uma única cabeça. Ainda mais se essa cabeça tem como foco a perpetuação exclusiva de seu poder.

Que em 2024 as instituições do Grande ABC se reconectem com suas origens para pensar o futuro da região. O Diário, como porta-voz das sete cidades, seguirá aberto ao debate de propostas e dará voz às mais variadas correntes de pensamento, pilar inegociável desta casa desde maio de 1958.