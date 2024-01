Mar agitado tomba balsa com fogos de artifício em Praia Grande (SP) e cancela queima

A poucas horas da virada do ano, a queima de fogos em Praia Grande, no litoral sul de São Paulo, foi cancelada após uma balsa com fogos de artifício tombar no mar na tarde deste domingo, 31. Os artefatos seriam usados para iluminar o céu da região do bairro Tupi, mas foram todos para água por conta da agitação da maré, segundo a prefeitura da cidade. Não há informações de feridos no acidente.

Em nota, a administração afirma que a queima de fogos foi cancelada por orientação da Capitania dos Portos, em "virtude da maré e ressacas que atingem todo o litoral". Todos os fogos da queima seriam disparados a partir de cinco balsas instaladas no mar. De acordo com a prefeitura, essa instabilidade das águas gera instabilidade nas embarcações que abrigam os artefatos para o show pirotécnico. Por esse motivo, a empresa responsável pelo espetáculo acatou a orientação e decidiu cancelar o espetáculo.

"As balsas instaladas sofreram impacto da agitação da maré, impossibilitando a permanência no mar", disse a nota. "A empresa vencedora da licitação, responsável pela queima de fogos, optou pelo cancelamento do show pirotécnico, seguindo recomendações da Capitania dos Portos".

A programação das arenas, que receberam apresentações musicais na noite do domingo seguiram normalmente.

Os artefatos da balsa que tombou foram todos para a água e alcançaram a faixa de areia da praia. Os locais onde as balsas foram instaladas foram autorizados e definidos pela Capitania dos Portos, com base na tábua de marés, e disponibilidade de cabeamentos submersos e emissários submarinos. A prefeitura anunciou na última quinta-feira, 28, que toda a estrutura teria "rebocadores para garantir a segurança das embarcações" durante as festas de réveillon.

A cidade de Praia Grande, que possui 22 quilômetros de costa, prometia uma noite com 15 minutos de show pirotécnico, incluindo apresentações musicais nas 10 arenas espalhadas pela cidade.