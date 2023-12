Drone fica preso em cabelo de fã durante show de Alok; assista

Uma fã levou um susto durante o show do DJ Alok no sábado, 30, em Jurerê Internacional, Florianópolis (SC). Um dos drones usados na apresentação ficou preso em seu cabelo. O vídeo, que mostra pessoas na plateia tentando tirar o aparelho da mulher ao som de "Eu Não Vou Embora", viralizou nas redes sociais. Apesar do susto, ninguém se feriu gravemente. Veja aqui .

"Isso sim é um perrengue chique: Jurerê, Alok e drone", comentou uma mulher na postagem. Outros brincaram que este seria um "novo medo desbloqueado". Apesar do tom de brincadeira, alguns internautas se mostraram indignados por Alok não ter interrompido o show no momento da confusão.

Neste domingo, 31, Alok publicou um vídeo em seu Instagram esclarecendo o ocorrido. O DJ confirmou que o drone fazia parte de seu show. Disse, ainda, que ele e a equipe deram toda a assistência para a fã, recebendo-a no camarim e pedindo desculpas. Ele também disse que, no primeiro momento, não notou o que estava acontecendo e o show estava caminhando para o fim. Alok também anunciou que seguirá os conselhos de alguns seguidores e pagará um mês de salão para a fã. Assista aqui .

As apresentações de Alok costumam contar com drones, shows de luzes e fogos.