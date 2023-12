Réveillon: países já comemoram chegada de 2024

Enquanto os brasileiros ainda se preparam para as celebrações de ano-novo, já é 2024 em algumas partes do mundo. Países da Ásia e da região do Pacífico são os primeiros a comemorá-lo devido à Linha Internacional da Data, padrão que determina a mudança dos dias.

Por isso, cidades da Austrália, Japão, Indonésia, entre outros países, já se despediram de 2023, com diferentes tradições e comemorações com luzes e fogos de artifício.

Veja abaixo algumas das celebrações da chegada de 2024 pelo mundo.

Austrália

Na Austrália, a população deu as boas-vindas a 2024 com shows de fogos de artifício, incluindo a famosa exibição que ocorre na Sydney Opera House e na Harbour Bridge.

Nova Zelândia

A Nova Zelândia também teve show de fogos para celebrar o ano-novo. A exibição ocorreu no topo do Sky Tower, em Auckland.

Japão

No Japão, a população se reuniu para um evento de contagem regressiva para a chegada de 2024 no sul de Tóquio. No templo budista de Zojoji, pessoas tocaram um sino gigante para comemorar o novo ano.

Indonésia

Para celebrar o ano novo na Indonésia, população se reuniu para assistir aos shows de luzes e fogos de artifício.

Coreia do Sul

Na Coreia do Sul, a população foi às ruas. No pavilhão Bosingak, em Seul, houve a cerimônia anual de tocar o sino para comemorar a chegada de 2024.