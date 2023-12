Santo André encaminha acerto com o zagueiro Walce, ex-São Paulo

O zagueiro Walce, de 24 anos, é a nova contratação do Santo André para a disputa do Campeonato Paulista. O atleta pertencia ao São Paulo, que optou por não renovar seu contrato. Walce é formado nas categorias de base do Tricolor e tem histórico de lesões, que dificultaram sua vida nos últimos anos.

Em 2020, na Seleção Brasileira Sub-23, Walce rompeu o ligamento cruzado do joelho esquerdo e, desde então, não conseguiu ter sequência. De lá pra cá, já foram três cirurgias. Chegou a ser emprestado ao Juventude-RS, mas também não conseguiu se firmar. Voltou a sentir dores e foi devolvido.

Na temporada 2023, chegou a ser relacionado pelo técnico Dorival Júnior para a partida contra o Fortaleza, mas não atuou.

EDIMAR - segundo o Globo Esporte, outro ex-atleta do São Paulo está perto de reforçar o Ramalhão no Estadual. Trata-se do lateral-esquerdo Edimar, de 37 anos, que defendeu o Tricolor entre 2017 e 2019.