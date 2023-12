Bianca Rinaldi dá detalhes sobre novo projeto em formato de podcast e fala sobre maternidade

Inicialmente previsto para ser lançado em outubro de 2023, a atriz e ex-paquita Bianca Rinaldi se encontra nos preparativos para a estreia de seu primeiro podcast. Aos 34 anos de carreira, a artista, que iniciou sua trajetória aos 15 anos de idade como paquita da Xuxa no Xou da Xuxa, dará mais um passo na eterna exploração de sua artisticidade. Em meio às gravações da novela A Infância de Romeu e Julieta, lançado diariamente na plataforma de streaming Prime Video, Bianca separou um tempinho de sua corrida agenda para bater um papo com a imprensa.

Voltado a discutir a relação entre pais e filhos, a ideia do projeto é debater assuntos sobre como é ser mãe de filhos adolescentes, os desafios de conciliar a vida materna com o mercado profissional, o processo de amadurecimento das crianças e dos pais frente às mudanças pelas quais passam os filhos, entre os mais diversos tópicos que abranjam tudo que envolve a criação de outro ser.

- Tem sido um projeto desenvolvido com muita calma, com muito cuidado. Eu quero que as pessoas se divirtam, mas também se reconheçam e quem sabe até aprendam uma coisa ou outra. É muita responsabilidade ter um projeto que fale diretamente para as pessoas sobre um assunto tão delicado quanto a família, e, sendo assim, nós precisamos ter todo cuidado e carinho, afirmou a atriz.

- Estou estudando muito nos intervalos das gravações. O roteiro e as pesquisas têm sido feitas em parceria com o Guga Menga, que é psicólogo e tem uma bagagem no trato com famílias, então tem sido muito enriquecedor, disse ao revelar mais detalhes.

Sobre o formato, Bianca confirmou que ele será produzido de maneira híbrida variando entre podcast e videocast. Dessa maneira, o público poderá ver no ao vivo e também depois direto nas plataformas. Quanto aos convidados, afirmou que já têm muita gente cotada e pronta para participar, mas que, por enquanto, ainda precisa manter segredo sobre os nomes.

Por se tratar de um projeto diretamente ligado a maternidade, é normal, e até mesmo esperado, que o processo de criação a esteja ajudando a se conectar ainda mais com o seu lado mãe. Ao ser questionada sobre como sua própria experiência a têm ajudado, a atriz de novelas como A Escrava Isaura (2004) e Chiquititas (1997) contou um pouco sobre o processo e o público qual pretende atingir.

- Super. Na verdade, é um caminho de mão dupla. Minha experiência como mãe tem me ajudado a estruturar esse projeto novo. Eu tenho me sentido cada vez mais ligada a essa relação que a gente estabelece, sabe? Esse vínculo entre mãe e filhos é um lugar tão especial que eu sequer consigo descrever, e eu espero passar isso para frente, tocar pessoas que sintam a mesma coisa, e mesmo aqueles que não sentiram ou ainda não tiveram a oportunidade, revelou a artista.

- Acho que é um pouco de tudo, eu quero ser o veículo que vai trazer desabafos, mas também ensinamentos. A gente aprende muito no meio de um desabafo também. Mas a ideia é conectar experiências. Eu sou uma mãe muito presente e quero sempre ter a noção não só das mães, mas também dos pais, dos avós, enfim. Mesmo pessoas que optaram por não seguir o caminho da maternidade, quero ouvir todo mundo e aprender.

Uma das propostas do podcast é de se aproximar ainda mais dos fãs e do público no geral, não importando a idade ou experiência. Como um pontapé inicial disso, visando a escolha do nome deste projeto tão especial, a ex-paquita optou por deixar que seus fãs escolhessem o título.

- Foi uma forma de ficar ainda mais próxima dos meus fãs. Eu adoro esse tipo de contato porque eles são muito carinhosos e também muito divertidos, eu vejo cada coisa que me mata de rir e muitas homenagens que me fazem chorar. Eles sabem tudo da minha carreira, eles têm tudo, coisas que nem eu mesma tenho. O contato com o público é primordial, são eles que me fizeram quem eu sou e é pra eles que eu tô montando esse projeto. Não fosse por eles, nada teria sentido.

No entanto, em meio a tantas opções, revelou que a escolha ainda não foi feita.

- A gente ainda não decidiu sobre o nome, mas eu recebi opções tão legais e tão carinhosas. É isso, as pessoas tiraram um tempo para pensar em um nome e me sugerir, isso sinceramente não tem preço, de verdade!, afirmou ao finalizar.