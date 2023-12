Focada na carreira, Sammy fala sobre planos para o futuro ao lado do filho

Os vídeo de Sammy viralizam fácil nas redes sociais, seja pela fofura do pequeno Jake, fruto antigo relacionamento da cantora com Pyong Lee, ou pelo estilo de educação que a influenciadora aplica na rotina com o filho.

Em entrevista, a influenciadora falou um pouco mais sobre sua escolha de educar Jake com o método de educação respeitosa. Através de vídeos de sua rotina com o pequeno, a influenciadora mostra técnicas para entender melhor as crianças e aplicar a disciplina de forma calma e tranquila.

E não parou por aí! Com o final do ano se aproximando, ela revelou que já tem muitos projetos de trabalho para 2024 - que incluem o pequeno Jake.

Recentemente, Sammy se envolveu em polêmica novamente com o ex-marido, Pyong Lee. Em meio a muitas acusações de violência doméstica feitas pelas famosas, a influenciadora fez alguns Stories comentando o tema e falando sobre como a maternidade às vezes pode deixar uma pessoa exausta.

Com isso, Pyong acabou gravando um vídeo para rebater as supostas acusações. Mas, não parou por aí, logo depois Sammy voltou a usar as redes. Dessa vez, para encerrar o assunto:

Vou ficar calada para não iniciar uma guerra, poupar o futuro do Jake. Nunca mais vinculem postagem minha com o pai dele. Fica só aqui para vocês terem a informação do que significa violência doméstica. A partir de agora, se alguém brigar comigo vai brigar sozinho.

Em um comentário no Instagram, ela ainda desabafou:

Nunca expus violência doméstica, processo judicial, um monte de BO da época. Vocês acham que eu ia fazer post relacionado a ele agora? Para de vincular minha vida com ele, não tem nada a ver.

Eita!