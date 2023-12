Primeira protagonista brasileira da Disney Internacional, Isabela Souza fala sobre projetos e desejos futuros

Com apenas 25 anos de idade, Isabela Souza conta com uma carreira para lá de especial. Iniciando sua trajetória profissional quando ainda tinha 14 anos de idade, a atriz afirma ser cada vez mais impulsionada a estar em novas produções, principalmente as brasileiras - mas não ache que ela se limita apenas à indústria nacional, viu? Durante entrevista, a artista falou sobre seus futuros projetos, refletiu sobre o ano de 2023 e ainda dividiu alguns segredinhos sobre o seu ritual favorito de fim de ano.

Sempre listo todos os motivos que tenho para agradecer pelo ano que passou - saúde, trabalho, minha família, meu amor e meus amigos? tenho tantos motivos para ser grata! Acho muito importante tirar esse momento para refletir sobre tudo de bom que aconteceu e traçar metas para o próximo ano. Também faço uma lista com meus principais objetivos e tento deixar num lugar de fácil acesso, para me manter focada desde o início do ano, revela a atriz protagonista de BIA, série argentina da Disney Plus de grande sucesso no mundo teen.

Famosa também por dar voz à princesa Jasmine nas versões em espanhol e português do hit que é a canção Speechless, do live-action de Aladdin, assim como à primeira princesa latino-americana da Disney, Elena de Avalor, na canção Minha Vez, Isabela falou sobre o que está por vir em sua vida profissional e reforçou o seu enorme carinho pelo público que a acompanha desde sua estreia.

Um desejo muito grande que tenho para o próximo ano é estar em mais produções brasileiras! Amo o público e o carinho das pessoas que me acompanham desde meu primeiro papel na televisão, em 2016, na série Juacas, do Disney Channel, começou contando.

Estou super animada porque em 2024 estreiam duas séries maravilhosas das quais faço parte! Em Uma Garota Comum, do Disney Plus, interpreto a antagonista Victoria, que é completamente diferente do que estamos acostumados a ver nas vilãs tradicionais. Adoro o fato da Vic ser extremamente humanizada e demonstrar com vulnerabilidade suas motivações. É uma personagem que amei interpretar e acho que os fãs vão amar acompanhar!, revela a atriz ao falar um pouco mais sobre o seu mais novo papel em um dos maiores streamings da atualidade.

Como ela mesma disse, a novidade vem de mão dupla! Além de sua estreia como a antogonista Victoria, que a marca como a primeira brasileria a trabalhar na Disney Internacional, a artista ainda aparecerá com uma participação mais do que especial na série que marca a estreia de Bruna Marquezine como produtora.

Além disso, fiz uma participação especial na série Amor da Minha Vida, do Star Plus, onde pude contracenar com a Bruna Marquezine. Foi uma experiência incrível e não vejo a hora de poder compartilhar mais detalhes, afirmou Isabela. Tenho muito orgulho desses [novos] projetos e tenho o sonho de estar em produções que me desafiem cada vez mais no próximo ano. Espero contar mais sobre isso em breve!