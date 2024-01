Segurança, paz e saúde: Desejos para o novo ano

Fazer uma viagem internacional, conseguir a casa própria, trocar de emprego, tirar carteira de motorista, entrar na academia. A lista de metas para 2024 encontra pela frente 366 dias (por ser ano bissexto) de possibilidades para aqueles que já planejam tirar do papel alguns objetivos. Entre metas individuais e anseios coletivos, como pedidos por mais segurança e paz, moradores do Grande ABC relataram ao Diário quais conquistas desejam concretizar no novo ano.

Professora do curso de psicologia da Universidade Positivo, Janete Knapik ressalta que logo no primeiro mês do ano é essencial reavaliar comportamentos e traçar propósitos compatíveis à vivência de cada um. “Diante de um mundo em constantes mudanças e desafios, é fundamental ter metas palpáveis que realmente se cumpram e sejam realistas de acordo com a realidade e objetivo de cada pessoa, além de mapear as possíveis barreiras que podem ser encontradas durante o caminho. O fato de vermos o progresso do nosso planejamento tem um efeito psicológico reforçador, ou seja, é um estímulo para não perdermos o entusiasmo.”

Ela também explica que nenhuma meta existe sem prazo. Estipular datas para finalizar algum projeto pode ajudar a deixar a procrastinação de lado. “Por que não colocar (na lista) pequenas vitórias ao longo de 2024? Isso também tem um fator importante para não desistirmos.”

O empresário Luiz Slotek, morador da Vila Guiomar, em Santo André, considera que 2023 foi um ano equilibrado. Ele teve alguns contratempos na parte profissional, que foram compensados com a inauguração de mais uma sorveteria, que é o ramo em que trabalha. “Algumas turbulências estiveram no meu ano. Muitas conquistas, muitas perdas. Se colocar tudo na balança, foi um ano bacana. Tenho fé que 2024 será mais tranquilo, próspero e repleto de saúde. Quero que a minha segunda empresa se consolide para ficar no mesmo nível que a primeira.”

Ele é pai da Stephanie Slotek, de 7 anos. Então, boa parte dos planejamentos inclui o bem-estar da garota. “Eu e a minha esposa queremos colocá-la em escolinhas de inglês e natação. Ela gosta muito de aprender e adora esportes.” Para os próximos meses, a família Slotek deseja aproveitar melhor os tempos de descanso. O objetivo já foi posto em prática na última semana de 2023, quando Luiz levou a filha ao Paço Municipal de Santo André para aprender a andar com a bicicleta de rodinhas que ganhou do Papai Noel. “Ela viveu algumas fases da infância durante a pandemia da Covid-19. Isso impactou a parte social. Nossa ideia é viajar e curtir um pouco mais.”

VEJA AS HISTÓRIAS







Ir para os Estados Unidos

O ano de 2023 para Adriana Almeida, 38, foi uma “bênção”, como ela mesma classifica. Os meses foram de aprendizados que serão levados para a vida inteira. “As dificuldades nos ensinam a crescer. Sinto orgulho por ter superado todas as barreiras. Os tropeços que ocorreram me serviram de lição e me fizeram crescer como mulher, filha, mãe, profissional e serva de Deus.”

Ao lado da pequena Alana França, 5 anos, Adriana torce para que os próximos 366 dias sejam de muita saúde para que, assim, os caminhos se mantenham abertos. “Quero bater a meta no serviço e ir de novo para os Estados Unidos. Já fui duas vezes e espero continuar crescendo na parte profissional para conseguir mais vitórias. Meu objetivo é viver tranquilamente com o necessário. Nem mais, nem menos.”

Mais paz no coração

Cícera Soares diz que não tem o que reclamar de 2023. “Foi bom, estou com saúde, estou trabalhando.” Mesmo assim, não dispensa o pedido para que as coisas fiquem “melhores ainda” com a chegada de janeiro. “Quero que todos estejam bem e que seja um ano com menos mortes. Vimos muitas guerras. Espero que as pessoas se amem e se unam mais. É o que eu desejo para o mundo, mas o outro também precisa querer a mesma coisa.”

A festa de Ano Novo dela foi em casa, com um churrasco ao lado da família, composta pelo marido, quatro filhas, três genros e dois netos. Após a comemoração, a lista de metas de Cícera ainda está em branco, mas as coisas podem mudar nos próximos 12 meses. “No momento, não estou pensando em nada. Se Deus preparar alguma viagem, tudo bem. Mais dinheiro também ajuda”, considera.

Visitar a mãe

Na virada de 2022 para 2023, Maria José Batista, de 58 anos, recebeu o diagnóstico de câncer de mama. O resultado gerou espanto em toda a família e mudou muitos planos. “Foi um choque. Eu tinha acabado de pegar os exames e eles tinham dado negativo. Voltei ao médico porque sentia muita dor. Ele pediu uma biópsia e foi comprovado que eu não estava só com câncer de mama, mas já tinha espalhado para as axilas.”

Ela passou por quimioterapia, radioterapia e cirurgia. Agora, faz fisioterapia e continua com os remédios que fazem parte do tratamento. “Quando terminei a quimio, foi uma festa. Minha família saiu festejando com o carro na rua. Foi um ano bem difícil, mas com vitória. Espero que em 2024 eu faça meus exames e o médico fale que está tudo bem. A maior riqueza é ter saúde. Também quero visitar minha mãe em Pernambuco. Faz seis anos que não a vejo.”

Escolas mais protegidas

Laís Borges dos Santos, 32, define 2023 como “surpreendente”. Dentre as conquistas que teve no ano que passou, ela celebra que conseguiu sair do aluguel e conquistou o sonho de ter a casa própria, onde mora com os filhos José Antônio, 14 anos, e Simon Vitor, 15. “Não foi fácil, teve muito sufoco, mas agora posso proporcionar mais tranquilidade para a minha família. Em 2024, pretendo tirar minha carteira de habilitação e comprar um carrinho para aproveitar mais o tempo com os meus filhos”, projeta a moradora de Diadema.

Ainda pensando no futuro dos dois meninos, ela deseja mais proteção para as escolas nos próximos meses. “Tivemos muitas notícias de violências. Quero que o mundo tenha mais paz e as escolas estejam mais seguras para que possamos cuidar melhor das nossas crianças.”

Casa própria

De acordo com Rosangela Rocha, 52, nenhum desafio foi capaz de tirar o que ela tem de mais precioso: a fé. O ano de 2023 não foi fácil, mas a confiança de que tempos melhores virão transborda pela alegria que a moradora de Mauá exala. “Tive um ano complicado. Perdi meu marido por infarto fulminante e minha mãe por causa da Covid-19. Foi muito doloroso passar por tudo isso. Espero que 2024 seja de muita saúde, prosperidade e felicidade para todo mundo.”

Para que esse ano seja melhor, Rosangela decidiu entrar com o pé direito e com a cabeça cheia de planos. “Quero conquistar minha casa própria. Espero me mudar com o meu filho de 13 anos logo no primeiro semestre. Ter meu ‘cantinho’ vai ser ótimo. Com fé, vou conseguir. Apesar dos problemas, minha esperança continua a mesma de que 2024 vai ser melhor, 2024 vai ser bom!”