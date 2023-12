Grande ABC tem 555 vagas de emprego na 1ª semana do ano

O ano começa e com ele renova-se as expectativas de quem está desempregado ou quer mudar de trabalho. Nos centros públicos de quatro cidades da região existem 555 postos de trabalho em aberto.

São Caetano, com 288 postos, é que tem mais disponibilidades nestes primeiros dias de 2024. No site da Prefeitura (saocaetanodosul.sp.gov.br) o candidato acessa o Portal do emprego, verifica as vagas.

O segundo município com mais oportunidades de trabalho é Mauá, com 216. Entre as diversas funções disponíveis estão: operador de telemarketing, pedreiro, servente de obras, carpinteiro, ajudante de carga e descarga de mercadoria, auxiliar de manutenção predial e operador de retroescavadeira. O candidato deve procurar Emprega Mauá, na Rua Jundiaí, 63, a partir de quarta-feira.

Ribeirão Pires tem 17 postos, inscrições são feitas no Atende Fácil. Diadema oferece 34, pelo pelo https://emprega.diadema.sp.gov.br.