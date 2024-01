Celular é porta de entrada para a aplicação de golpes digitais

Indispensável à maioria das pessoas, o celular tornou-se a principal ferramenta também para os indivíduos mal intencionados, que se aproveitam das vulnerabilidades dos sistemas e também da falta de habilidade dos usuários para a aplicação de golpes. O caso é tão sério que, em duas semanas, o serviço de proteção Celular Seguro, lançado pelo Governo Federal bateu a marca de 500 mil acessos e, até o dia 26 de dezembro, resultou no bloqueio de 3.896 aparelhos roubados, furtados, perdidos ou extraviados.

Até a data, São Paulo era o Estado com maior número de alertas de bloqueio: 1.011. Em seguida, aparecem o Rio de Janeiro (453); Pernambuco (286); Bahia (272) e Minas Gerais (259).

A ADDP (Associação de Dados Pessoais e Consumidor) monitora as ocorrências de golpes digitais por meio de vários indicativos, como dados do Fórum Nacional de Segurança Pública, relatórios de consultorias como Kaspersky, dados de Procons e outros institutos. “Obviamente que números definitivos sobre o ano de 2023 serão disponibilizados durante o primeiro semestre de 2024, mas já é possível lançar algumas conclusões”, adverte Francisco Gomes Junior, advogado especialista em golpes digitais e presidente da ADDP.

Em 2023 houve um aumento entre 25% e 35% no número de golpes digitais e de vítimas, assim como crescimento de ocorrências policiais, o que significa que as pessoas lesadas ganham consciência da importância de lavrar o BO (Boletim de Ocorrência) para comunicar a autoridade policial e solicitar a respectiva investigação.

Os golpes bancários lideram a lista de mais aplicados no ano, oriundos de dois tipos de situação, o furto/roubo do celular com posterior acesso aos dados bancários da vítima e o acesso da conta por fraude (seja por meio de ligação telefônica ou link malicioso). Nesse sentido, o aplicativo governamental será de grande valia, explica Gomes Junior. “Em caso de furto ou roubo do celular há a expectativa de que em 10 minutos todos os acessos, inclusive bancários, sejam bloqueados, o que limita a ação dos golpistas”, afirma o advogado.

Ao longo de 2023 outros golpes apresentaram crescimentos. Dentre eles, o do falso emprego. Por por meio de SMS ou WhatsApp, acontece a oferta de um emprego bom, de meio período, para trabalhar em casa e com boa remuneração. Obviamente trata-se de um golpe, no qual se visa a obtenção de dados pessoais e muitas vezes o pagamento de taxas, que são destinadas para contas de golpistas.

Outro tipo comum é o golpe do link malicioso, por meio de mensagens simulando ser o banco ou mesmo comunicando sobre algum benefício ou auxílio social se pede o contato por meio de um número telefônico que vem em forma de link, para que a pessoa clique em cima. Ao clicar acontece a instalação de um malware, um software malicioso que irá roubar os dados pessoais.

Há também o golpe da maquininha, que se tornou comum em grandes eventos e aglomerações e possui mais de uma modalidade. Na mais comum, ao efetuar uma compra com um ambulante, a pessoa entrega o cartão para pagamento e em fração de segundos o cartão é trocado sem que a vítima perceba e quando perceber será tarde.

Outra modalidade é chamada de ‘chupa senha’, quando se insere o cartão, se digita a senha e se tem a mensagem de que a compra é inválida. Na realidade, a máquina está adulterada e a senha digitada fica gravada, permitindo uma série de operações fraudulentas com o cartão da vítima.

“Quando o cenário mostra crescimento no número de golpes e de vítimas, ano a ano, a conclusão óbvia parece ser a de que as dicas de especialistas, as publicidades efetuadas pelos bancos e outros meios de prevenção não estão sendo efetivas como deveriam”, conclui Gomes Junior.