Dezenas da Mega-Sena da Virada são sorteadas; veja os números

A Caixa Econômica Federal realizou neste domingo (31) o sorteio das seis dezenas da Mega-Sena da Virada. Os números sorteados foram 21 - 24 - 33 - 41 - 48 - 56. O prêmio da Mega da Virada 2023 bateu recorde com a estimativa de R$ 588 milhões, feita pela Caixa Econômica Federal. O valor pago em 2022, de R$ 541,9 milhões, havia atingido a marca de maior prêmio de loterias no Brasil.

Assim como os outros concursos especais das Loterias Caixa, a Mega da Virada não acumula. Ou seja, se não houver ganhadores na faixa principal, com acerto de seis números, o prêmio será dividido entre os acertadores da 2ª faixa (com o acerto de cinco números) e assim por diante, até haver um premiado, conforme regra da modalidade.

Se apenas um ganhador acertar as seis dezenas da Mega da Virada e aplicar o valor do prêmio na Poupança da Caixa, receberá, no primeiro mês, R$ 3,4 milhões em rendimentos.

Desde a sua 1ª edição, em 2009, a Mega da Virada já premiou 116 apostas que tentaram a sorte e acertaram os seis números milionários.