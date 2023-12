Dez polêmicas de celebridades que marcaram 2023; veja lista

O banheiro sujo de um bar, um pote de geleia, um livro de Tolstoi, um carrinho de milho na praia que aceita PIX, uma base que se desmancha no rosto... Esses objetos e lugares ganharam novos significados em 2023 - que você entende na lista abaixo.

São detalhes que fizeram parte de diversas polêmicas que dominaram as redes sociais. Separações inesperadas e traições que vazaram na mídia foram alguns dos principais casos que repercutiram da vida das celebridades em 2023.

Só neste ano, veio à tona o término de Luísa Sonza, que resultou em choro no Mais Você, o rompimento de Larissa Manoela com os pais, e um relacionamento de Neymar que começou com um anúncio de gravidez e terminou com uma grande "decepção" de Bruna Biancardi, mãe de sua filha, Mavie. Até o preço da maquiagem da influenciadora Virgínia virou debate nas redes. Relembre:

Veja as 10 principais polêmicas de 2023

1- Luísa Sonza e Chico Moedas

A participação de Luísa Sonza no Mais Você em setembro foi o marco das separações de celebridades deste ano. Isso porque a cantora confirmou o término de seu relacionamento e, ao vivo, leu uma carta que revelava que ela tinha sido traída.

A suposta infidelidade de Chico Moedas aconteceu justamente no momento em que a canção de Luísa feita para ele estava entre as mais ouvidas do país. Na carta, a cantora ainda deu detalhes do caso:

"Intensa demais? Intenso demais é alguém que larga tudo o que prometeu, se propôs, construiu a dois por um momento no banheiro sujo de um bar", disse. Além do namoro de Luísa, setembro também marcou o fim do relacionamento de Lexa e Mc Guimê, Arthur Aguiar e Jheny Santucci e Sandy e Lucas Lima.

A separação deste último casal também está entre as principais polêmicas de 2023.

2- Sandy e Lucas Lima

Sandy e Lucas Lima anunciaram separação após 15 anos de casamento em uma publicação conjunta no Instagram. O casal enfatizou que a decisão não foi fácil ou impulsiva, destacando que não houve brigas, mágoas ou traumas envolvidos.

Eles expressaram que a separação ocorreu com muito amor e pediram por respeito e privacidade. Acontece que, mesmo após a separação, os dois tiveram que seguir trabalhando juntos em turnê na Europa. E o Brasil seguiu acompanhando o caso.

A relação dos dois pós término foi muito comentada nas redes sociais, porque, além dos artistas seguirem trabalhando juntos, Sandy não deixou de compartilhar uma declaração para o ex no dia de seu aniversário.

Mas, a separação amigável foi questionada quando os dois participaram do Altas Horas e, ao comentar sobre o divórcio, internautas perceberam um clima tenso entre os dois. Veja os memes que este episódio do Altas Horas rendeu.

3- Shakira e Piqué

Ainda no assunto separações, o término de Shakira e Piqué também foi um caso que gerou repercussão nas redes sociais, com memes e muitos desdobramentos. Os dois anunciaram divórcio no ano passado, mas foi em janeiro deste ano que a cantora alegou que foi traída em canções feitas sobre o ex.

A música Shakira BZRP Music Sessions 53 viralizou nas redes com uma composição que ironiza a relação atual de Piqué com a modelo Clara Chía: "Eu valho duas de 22 anos/ Você trocou uma Ferrari por um Twingo. Sou muita areia pro seu caminhãozinho/ por isso está com uma garota igualzinha a você".

De acordo com o programa de TV espanhol, Socialité, Shakira teria desconfiado do ex-marido por conta de um pote de geleia. Segundo a atração, a cantora fez uma viagem de trabalho e quando retornou para casa que morava com o jogador, notou que alguém havia comido sua geleia favorita.

O resultado disso foram milhões na conta de Shakira e fantasias de pote de geleia no Carnaval no Brasil deste ano. Segundo o site espanhol Activos, ela faturou mais de R$ 115 milhões com as músicas sobre o ex.

4- Larissa Manoela e os pais

Larissa Manoela rompeu a relação empresarial que tinha com os pais. O assunto se tornou uma das grandes polêmicas de 2023 ao ganhar destaque em diferentes emissoras de TV, com diferentes entrevistas, transformando toda história em uma série, como o Estadão analisou aqui.

Na entrevista que Larissa deu à jornalista Renata Capucci, no dia 13 de agosto, ela mostrou mensagens nas quais pedia para os pais fazerem um Pix para que ela pudesse pagar por milho ou sorvete na praia.

A atriz contou sobre a negociação para que a divisão entre os rendimentos fosse mais justa, talvez meio a meio - o contrato anterior garantia a grande parte para os pais. Ela também afirmou que resolveu abrir mão de R$18 milhões em favor de sua liberdade jurídica e administrativa.

Pouco tempo depois, O SBT conseguiu uma entrevista com a mãe de Larissa, Silvana Taques. Nela, Silvana rebateu as acusações da filha: "Ai, Chris (Flores)... Você acha, mesmo, que a Lari não teria R$10 pra não comprar um milho na praia? Você acredita nisso?".

5- Kayky Brito e Bruno de Luca

Kayky Brito sofreu um acidente em setembro e foi atropelado no Rio de Janeiro. O caso, no entanto, ganhou novos capítulos após vídeos do momento mostrarem que ele estava acompanhado de Bruno de Luca e o amigo do ator não teria prestado socorro.

Bruno foi indiciado pelo Ministério Público por omissão de socorro, o que seu advogado negou (leia aqui). Neste mês, anunciou pausa na carreira. O motorista do carro que atropelou Kayky foi quem ajudou o artista na época. Além disso, nos vídeos de Kayky momentos antes do acidente, ele embriagado e se aproximando de uma mulher.

Isso levantou rumores de que ele e a esposa teriam se separado, porque, em outubro, Tamara anunciou que estava voltando para Curitiba, onde o casal residia, enquanto ele se recuperava no Rio de Janeiro. Na época, os dois deixaram de se seguir, mas, neste mês, o ator desmentiu que o relacionamento teria passado por uma crise após o acidente.

6- Neymar e Bruna Biancardi

Neymar e Bruna Biancardi anunciaram o fim da relação em novembro deste ano. O namoro foi marcado por idas e vindas, boatos de traição e pelo nascimento de Mavie, primeira filha do ex-casal.

A gravidez foi anunciada em abril e, em junho, a colunista Fábia Oliveira afirmou que o jogador mantinha contato desde 2022 com a modelo e influenciadora Fernanda Campos, ele publicou um texto pedindo desculpas públicas a namorada. Sem citar nominalmente a palavra "traição", ele pediu desculpas pela "exposição" e ataques que Bruna havia sofrido.

Em setembro, ele voltou a se envolver em polêmicas ao ser visto em uma balada conversando e abraçando uma mulher em Barcelona, na Espanha. Bruna, que ainda estava grávida, disse estar "decepcionada" após a repercussão.

Mavie nasceu no dia 5 de outubro de 2023. O atleta não estava presente no parto, mas recebeu a autorização do clube Al-Hilal para viajar ao Brasil após o nascimento de Mavie.

7- Base da Virgínia

Virgínia Fonseca lançou uma base de sua marca WePink em março deste ano, que seria à prova dágua. A influenciadora Karen Bianchini fez um vídeo testando a maquiagem - e como o produto saiu de sua pele ao entrar em contato com a água, viralizou nas redes sociais.

Após ser alvo de críticas por cobrar R$ 199,99 no produto que deveria ser a prova dágua, a influenciadora se pronunciou nas redes sociais: "Se eu tenho condições de fazer isso, eu faço. Ou vocês acham que um produto importado é baratinho? Vou lançar produtos com qualidade de importados, sim, e segue o baile! Nossa base não é só make, é dermomake. A nossa base cuida da pele, esse é o diferencial".

8- Luana Piovani e Pedro Scooby

Luana Piovani e Pedro Scooby também estiveram envolvidos em novas polêmicas neste ano. Em janeiro, ela alegou que o surfista não queria dividir as contas dos filhos de forma igualitária e teria ameaçado pedir a guarda das crianças para "economizar dinheiro".

O surfista disse, na época, que desejava "resolver da melhor forma" o caso, alegando que os filhos estão sendo prejudicados com o conflito entre o ex-casal

Desde que postou uma série de vídeos expondo divergências com o surfista, Luana foi proibida de comentar sobre Scooby na internet. Os dois entraram em um acordo sobre a pensão dos filhos em agosto.

9- Azealia Banks e Anitta

Em outubro deste ano, Azealia Banks chamou Anitta de "aspirante de terceiro mundo" e disse que a carreira da cantora brasileira é um fracasso. A brasileira não chegou a se pronunciar sobre o caso, mas ela foi defendida pelos seus fãs nas redes sociais.

"Ok, Brasil, que carreira está flopando nos Estados Unidos que eles estão pagando robôs para vir até a minha página falar merda de alguma aspirante de terceiro mundo? Rapper americana crítica cantora brasileira e sugere que ela volte ao Brasil em stories postados nas suas redes sociais, cujo perfil agora é fechado para o público.

Azealia também criticou a aparência de Anitta e sugeriu que ela refaça a cirurgia plástica do nariz. "Você é feia. Seu nariz é coisa de maluco. Você tem essa vibe de terceiro mundo, narina dos Jackson Five em 1975. Você deveria ir a Beverly Hills e refazer isso".

10- Guimê e Cara de Sapato

Em março deste ano, Antônio Cara de Sapato e o cantor MC Guimê foram expulsos do BBB 23 após acusações de assédio à mexicana Dania Mendez, que entrou na casa para um período de intercâmbio nesta semana. O anúncio foi feito ao vivo pelo apresentador Tadeu Schmidt.

Além da repercussão, a expulsão de Guimê gerou uma crise no casamento dele com Lexa. Os dois anunciaram a separação no mês de setembro.