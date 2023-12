Juventus supera Roma e fica mais perto da líder Inter de Milão

A Juventus venceu a Roma por 1 a 0 neste sábado, no Allianz Stadium, em jogo que fechou a 18ª rodada do Campeonato Italiano, e ficou mais perto da liderança. Agora com 43 pontos, ainda em segundo lugar, diminuiu para dois pontos a distância em relação à líder Inter de Milão, que ficou no 1 a 1 com o Genoa na sexta-feira.

A Roma de José Mourinho, por sua vez, continua oscilando, não à toa tem apenas uma vitória nos últimos quatro compromissos disputados na liga nacional. Com isso, encerra o ano na sétima colocação, com os mesmos 28 pontos do oitavo colocado Napoli e três pontos abaixo do Bologna, quinto colocado, posto que dá vaga à Liga Europa. A distância para o G-4, grupo de classificação para a Liga dos Campeões, é de cinco pontos.

Para vencer o embate deste sábado, em Turim, a equipe comandada por Massimiliano Allegri contou com um gol do volante francês Rabiot, marcado aos dois minutos após uma bonita assistência de letra efetuada por Vlahovic, um dos grandes destaques da partida. Depois disso, o sólido sistema defensivo juventino, do qual fazem parte os brasileiros Bremer e Danilo, em trinca de zagueiros completada por Gatti, foi capaz de segurar as investidas romanistas para garantir a vitória.

A bola só volta a rolar pelo Campeonato Italiano daqui a uma semana, mas, antes disso, os dois times têm compromissos pelas oitavas de final da Copa da Itália. A Roma recebe a Cremonese no Estádio Olímpico, às 17 horas (de Brasília) de quarta-feira, e Juventus joga mais uma vez no Allianz Stadium, em duelo com a Salernitana, marcado para as 17 horas de quinta.