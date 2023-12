Mundo do automobilismo presta homenagens a Gil de Ferran

No dia em que se completou um ano da morte de Pelé e uma década do acidente de Michael Schumacher, o mundo esportivo foi surpreendido com mais uma notícia triste. Gil de Ferran, bicampeão da Fórmula Indy e vencedor das 500 Milhas de Indianápolis, faleceu aos 56 anos após sofrer uma parada cardíaca. Diversas pessoas e entidades se manifestaram nas redes sociais lamentando o ocorrido.

"Campeão, amigo, rival, mentor dentro e fora das pistas. Sem palavras para descrever esta perda. Descanse em paz meu amigo", escreveu Tony Kanaan, junto com duas fotos ao lado do amigo. Em 2003, quando Ferran conquistou as 500 milhas de Indianápolis, Kanaan foi o terceiro colocado e estava ao seu lado no pódio, assim como o também brasileiro Hélio Castro Neves, segundo colocado, completando o dia histórico para o automobilismo brasileiro.

A McLaren, equipe na qual Gil de Ferran atuava como consultor e já exerceu vários cargos diretivos, também se pronunciou. "Todos na McLaren estão chocados e muito tristes de saber que perdemos um membro amado da nossa família. Enviamos nossas condolências à família e amigos do Gil de Ferran."

Felipe Massa, ex-piloto da Fórmula 1 e hoje na Stock Car, foi outro a prestar homenagem ao ídolo. "Que notícia triste. Perdemos um irmão! Pessoa maravilhosa, gente boa demais e uma lenda no nosso automobilismo mundial. Vá em paz, Gil. Muita força à sua esposa, sua filha, seu filho e toda sua família e amigos", escreveu.

As homenagens foram além do mundo automobilismo e chegaram ao futebol, com uma mensagem do Palmeiras, time para o qual Ferran torcia. "A Sociedade Esportiva Palmeiras lamenta a morte, aos 56 anos, do ex-piloto Gil de Ferran. Palmeirense, fez história no automobilismo ao vencer as 500 Milhas de Indianápolis, nos EUA, e se sagrar bicampeão da Fórmula Indy. Prestamos nossas condolências aos familiares, amigos e fãs neste momento de tristeza e saudade".

Ferran sofreu uma parada cardíaca nesta sexta-feira enquanto pilotava ao lado de seu filho na pista do Concours Club, um clube privado localizado na cidade americana de Opa-Locka, na Flórida, Estados Unidos. Não houve acidente, pois Ferran passou mal e encostou nos boxes a tempo de ser levado ao hospital com vida, mas não resistiu.