Palavra do Leitor - 31 de dezembro de 2023

Salário mínimo

‘Salário mínimo será de R$ 1.412 em 2024’ (Economia, dia 28). O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, deixou assinado o aumento do salário mínimo acima da inflação. Com o reajuste, o mínimo será de R$ 1.412. E os pessimistas de plantão irão dizer ‘Faz o L’ , mas não esqueçam de que a política de valorização do mínimo foi extinta no governo semimilitarizado do ex-mandatário do Estado brasileiro Jair Bolsonaro. A população já deverá ver uma transformação econômica para os próximos 15 anos com o trabalho do ministro da Fazenda, Fernando Haddad.

Eduardo Furtado

Mauá

Reforma Tributária

‘As meias-verdades da Reforma Tributária’ (Opinião, dia 24). Gostei da clareza do Artigo assinado por Francisco Gomes Júnior, presidente da Associação de Defesa de Dados Pessoais e do Consumidor. Brasil, o País do puxadinho!

Walmir Ciosani

São Bernardo

Idosos

‘Grupo se reúne para presentear 52 idosos’ (Setecidades, dia 25). Com esse alerta, a repórter Beatriz Mirelle, do Diário, nos traz reportagem onde lemos que amigos arrecadaram e prepararam sacolinhas de presentes para asilo em nossa coirmã São Bernardo. Precisamos rememorar e jamais esquecer que nossos idosos, e não velhos, sempre farão parte importantíssima de nossa história de vida. Não devemos esquecer que todos nós, um dia, seremos também idosos. Envelhecer é completar, e viver a terceira idade faz parte de um ciclo natural da vida. Não é, nunca foi e jamais será uma espécie de crime doloso e/ou hediondo. Saibam que não existe no mundo um lugar aconchegante mais confortável, seguro e prazeroso para uma criança do que o colo da vovó ou do vovô. A mamadeira, o mingauzinho ou a papinha preparados por eles ficam ainda mais saborosos. Lugar de idoso não é e nunca foi em um banco de praça abandonado, asilo ou casa de repouso, pois eles têm necessidades de carinho, amor, afeto e outras expressões que só podem receber no vivencial de uma família, da sua família. E o mais criminoso e imperdoável é que – por impossível e desumano que possa parecer – existem idosos que são agredidos física e moralmente, por filhos e até netos raivosos, impacientes e intolerantes. Não estou aqui acusando este ou aquele filho ou neto, só estou propondo uma reflexão, para que voltemos nossas atenções e mudanças de comportamentos para que nossos idosos sejam reconhecidos pelas suas vidas, histórias, dedicação, entregas e pelo amor que sempre ofereceram às crianças, adolescentes, netos e filhos.

Cecél Garcia

Santo André

Câmara da Capital

Vergonhosa a atitude dos vereadores de São Paulo em não exercerem seu direito de votar pela alternância no poder. Para os munícipes, não resta a menor duvida de que Milton Leite tem o aval da Casa para tomar decisões acima do prefeito e a seu gosto. Conhecido como mandatário da região Sul, esta em nada melhorou apesar de o vereador ter sido eleito prometendo melhorias no bairro. Tanto é verdade que seu filho, dias atrás, foi assaltado na região de Interlagos e acabou matando o bandido. O plano diretor votado recentemente é a prova de que há interesses nessa mudança, que vai impactar e trazer mais problemas a essa cidade que nada oferece a quem vive nela. O que os vereadores fazem? Ajoelham-se aos pés do mandatário.

Izabel Avallone

Capital