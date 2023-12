Oportunidade democrática

E eis que o último dia de 2023 chegou. O momento é oportuno tanto para reflexões quanto para prognósticos. Dois mil e vinte e quatro bate à porta. Trata-se de momento político importantíssimo para as sete cidades – assim como a todos os municípios do Brasil. É chegada a hora de escolher os líderes que conduzirão os destinos municipais de 2025 a 2028. As eleições para prefeito e vereador estão marcadas para o mês de outubro, mas não se deve esperar a última hora para escolher os melhores candidatos. A definição dos nomes deve obedecer a critérios técnicos e a parâmetros conscienciosos definidos por cada eleitor. O voto é muito importante para não ser determinado à luz da razão.

O processo de escolha dos representantes políticos não é apenas ato de cidadania, mas expressão ativa da confiança depositada nas mãos daqueles que assumirão as rédeas do poder local. Diante da urna, os eleitores encontrarão a oportunidade de avaliar e expressar sua satisfação ou insatisfação com os políticos que estiveram no comando nos últimos anos – especialmente no caso dos vereadores e no das cidades em que os prefeitos atuais disputarão a reeleição. Este é o momento de refletir sobre as realizações, as políticas implementadas e o compromisso demonstrado por aqueles que serviram – ou deveriam servir – à comunidade. Trata-se de oportunidade única.

A democracia, como sistema de governo, depende da participação ativa dos cidadãos. O ato de votar vai além da mera obrigação; é a essência da cidadania responsável. Os resultados das eleições de outubro moldarão não apenas o próximo ciclo administrativo, mas terão impactos de longo prazo no desenvolvimento, na qualidade de vida e na identidade de cada município. Cada voto é uma voz, e cada voz é fundamental para a construção de um futuro coletivo mais justo e próspero. O momento pelo qual todos esperavam se avizinha. Deve-se, portanto, aproveitar a oportunidade que outubro oferece. Recomendam-se memória, consciência e prudência. Depois, não adianta chorar o leite derramado.