Confira a Retrospectiva do Diário de 2023

Por mais um ano, o Diário recorda os momentos que marcaram as páginas deste jornal, que completou 65 anos e segue como porta-voz dos moradores do Grande ABC em 2023, nas mais diversas frentes midiáticas.

Nas 365 edições deste ano, destacaram-se nas páginas a presença de grandes autoridades na região, como a visita do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), por duas vezes, e também do governador do Estado, Tarcísio de Freitas (Republicanos).

Além disso, o jornal trouxe o cotidiano das sete cidades, como no caso da aluna Isadora Custódio, 5 anos, morta após ser atingida por árvore em escola de São Bernardo, e também em reportagens especiais, como a série Vício Regional, publicadas aos domingos e que trouxe um diagnóstico sobre o consumo de drogas no Grande ABC.

Estes são alguns dos principais temas que o Diário publicou durante o ano na sua versão impressa e digital, e que seguem disponíveis no novo portal (www.dgabc.com.br).

Janeiro

Metalúrgico do Grande ABC sobe a rampa com Lula durante a posse presidencial.

Terroristas são rendidos e presos dentro do Palácio do Planalto após destruição. Morador de Diadema estava envolvido.

Novo governador de SP, Tarcísio de Freitas toma posse.

Diário é premiado com o troféu Aceesp pela cobertura esportiva no ano passado.

Grande ABC mantém arquitetura hostil e afasta moradores de espaços públicos.

Fevereiro

Glória Maria morre aos 73 anos, de câncer

Na semana do Dia Internacional da Mulher, Diário entrevista Maria da Penha, símbolo de luta por uma vida livre de violência.

Prefeito de Mauá, Marcelo Oliveira (PT) toma posse como presidente do Consórcio Intermunicipal.

Quatro deputados federais da região tomam posse e prometem atuar na defesa dos municípios do Grande ABC.

Com dívidas de R$ 260 milhões, Papede autofalência à Justiça.

Cantor Péricles é assaltado e tem carro roubado em Santo André.

No Feriado de Carnaval, temporal deixa 65 mortos e diversas pessoas desabrigadas no Litoral Norte.

Deslizamento em Mauá causa uma morte; prefeito decreta estado de emergência.

Março

Santo André inicia construção do maior complexo municipal de energia solar do País.

Uso de máscara no transporte deixa de ser obrigatório no Estado de São Paulo.

Número de mulheres assassinadas cresce 266% em 1 ano nas cidades da região.

Água Santa vence RB Bragantino nos pênaltis e vai à final do Paulistão pela primeira vez.

Queda nas vendas faz Mercedes-Benz dar férias coletivas a 300 em São Bernardo.

Billings faz 98 anos com planos de chegar revitalizada no centenário.

Adolescente de 13 anos mata professora e fere outras quatro pessoas em escola na Zona Oeste da Capital.

Oito deputados estaduais da região tomam posse na Assembleia Legislativa.

Por reajuste salarial, servidores de São Bernardo entram em greve.

Abril

Maestro João Carlos Martins se apresenta em evento gratuito em Ribeirão Pires.

Palmeiras goleia Água Santa e é campeão paulista.

UBS é interditada após risco de desabamento em São Bernardo.

Mercedes-Benz põe 1.200 trabalhadores de São Bernardo em layoff de até 3 meses.

Cidades da região adotam medidas para reforçar segurança em escolas após ataque na Capital.

Teatro Conchita de Moraes, em Santo André, volta a funcionar após 9 anos fechado.

Maio

Coronel Luiz Fernando Alves assume comando da Polícia Militar no Grande ABC.

Guarda da GCM é vítima de injúria racial na Câmara de São Bernardo.

Rita Lee morre aos 75 anos.

OMS muda status da pandemia; Covid-19 não é mais emergência em saúde pública.

DeltaDallagnol tem mandato de deputado federal cassado pelo TSE (Tribunal Superior Eleitoral).

Em 1ª visita ao Grande ABC, governador Tarcísio de Freitas entrega Av.dos Estados em Santo André.

Batalha da Matrix completa 10 anos, em São Bernardo

Junho

Em 12 anos, população da região aumentou 6%, aponta Censo. Somos 2.696.530.

São Bernardo tem a quarta maior população em situação de rua da Região Metropolitana.

Prefeito de São Bernardo, Orlando Morando é denunciado em fórum da ONU por racismo institucional.

Em São Bernardo, Lula visita fábrica da Eletra e defende a indústria nacional.

Incêndio deixa um morto e seis feridos no Polo Petroquímico.

São Bernardo fecha três alas e 110 leitos no HC (Hospital de Clínicas), 20 de UTI.

Aposta feita em Rio Grande acerta dezenas da Mega e leva R$ 66 milhões.

Acusados de matar família Gonçalves recebem penas que somam 192 anos.

Pedágio nas vias Anchieta e Imigrantes sobe a R$ 35,30.

Desafio de Redação inova e oferece 15 bolsas de estudo; economia circular é tema da 17° edição.

Julho

Justiça autoriza despejo do Projeto Meninos e Meninas de Rua de São Bernardo.

Santo André apresenta ônibus 100% elétrico e fabricado no Brasil.

Governador envia R$ 150 mi a São Bernardo para salvar saúde.

Grande ABC concentra ‘Mini Cracolândias’.

Metrô pede licença ambiental à Cetesb para Linha 20-Rosa.

Casa do Hip Hop completa 24 anos de promoção e de incentivo à cultura de rua.

Lula participa de posse da direção do sindicato dos metalúrgicos do ABC.

Santo André deixa a vitória escapar no Brunão e dá adeus à Série D do Brasileiro.

Agosto

Terreno da Pavai a leilão com lance mínimo de R$ 105,4 milhões.

Em visita ao Grande ABC, bisneto de NelsoMandela ministra palestra.

Famílias criticam Prefeitura de São Bernardo após despejos na Vila da Paz.

Grande ABC tem 3.031 indígenas, indica Censo.

Região possui 40 obras no PAC (Programa de Aceleração do Crescimento.

Santo André entrega revitalização do CHM (Centro Hospitalar Municipal).

Espanha se torna campeã mundial feminina pela primeira vez na história.

Setembro

Isadora Custódio, de cinco anos, morre após ser atingida por galho de árvore em escola de São Bernardo.

Atleta do Sesi-Santo André, Felipe Bardi se torna o mais rápido do Brasil no Troféu Bandeirantes.

Morre Walewska, campeã olímpica com a seleção de vôlei, aos 43 anos.

Diário lança novo portal; entidade afirma que site é um dos mais acessíveis do Brasil.

Corinthians é penta no Brasileirão Feminino .

Diademense pega 17 anos de cadeia por atos terroristas em 8 de janeiro.

São Paulo empata com Flamengo e conquista título inédito da Copa do Brasil.

Outubro

GM dispensa 300 funcionários de São Caetano por telegrama; trabalhadores fazem greve.

De Santo André, Raicca Ventura leva prata no skate park.

Prefeito Orlando Morando (PSDB) se desfez ou vai vender 38 terrenos públicos de São Bernardo.

Morre Angelo Puga, um dos fundadores do Diário, aos 86 anos.

Basquete de Santo André se despede de Simone Lima, aos 44 anos.

Após ataques, Israel declara guerra contra grupo terrorista Hamas.

Morre padre Beto, de intensa atividade religiosa no Grande ABC, aos 67 anos.

Greve dos metroviários deixa 361 mil passageiros sem trem na Linha 10-Turquesa.

Tigre toma gol no fim do Operário-PR e deixa escapar o acesso à Série B do Brasileiro.

Justiça declara Cacau Show vencedora em leilão do terreno Leilão da Pan.

Corinthians é tetracampeão da Copa Libertadores Feminina, contra o Palmeiras.

Grande ABC envelhece e possui mais mulheres que homens, aponta IBGE.

Morre Tito Costa, prefeito que ajudou a desafiar ditadura em São Bernardo.

2ª Feira Literária de Ribeirão Pires ocorre e homenageia legado de Clarice Lispector.

São Caetano anuncia tarifa zero nos ônibus.



Novembro

Silvio Almeida, ministro dos Direitos Humanos e da Cidadania, vai levar a Lula despejo do Projeto Meninos e Meninas de Rua.

Chuva causa apagão em São Paulo e deixa 556 mil de pessoas sem luz na região; Enel é cobrada.

Toyota encerra sua história de 61 anos em São Bernardo.

GM volta atrás e suspende as mais de 1.200 demissões anunciadas nas três fábricas de São Paulo.

Fluminense é campeão da Libertadores pela 1ª vez contra o Boca Jrs.

Atletas da região têm 19 de medalhas no Pan.

TSE cassa mandato de deputado federal Marcelo Lima, ex-vice-prefeito de São Bernardo.

Em Barcelona, Paulo Serra palestra sobre inovação em Santo André.

Oposicionista, Javier Milei é eleito presidente da Argentina

Brinquedos Gulliver, de São Caetano, vai a leilão.

Meninas da favela Campanário, em Diadema, são campeãs da Taça das Favelas de São Paulo.

Rodovias Anchieta e Imigrantes têm o ano mais letal da história, com 45 óbitos.

Estudantes de Mauá e São Bernardo vencem 17º Desafio de Redação.

Paulo Serra assume a direção do PSDB no Estado.

Dezembro

Metodista corta 380 funcionários em São Bernardo; 151 professores. Universidade encerrou seis cursos de graduação.

Duodeca campeão: Palmeiras conquista o Brasileirão 2023.

Morre ex-prefeito de São Bernardo Walter Demarchi, aos 84 anos.

Bolsonaro e o filho Eduardo são homenageados na Câmara de São Bernardo.

Em viagem a Dubai, Paulo Serra leva Santo André a conferência climática da ONU (Organização das Nações Unidas).

Marechal Plaza vai fechar as portas após 19 anos de atividade em São Bernardo.

Assembleia aprova privatização da Sabesp.

São Caetano fecha Anne Sullivan, instituição que atendia crianças e jovens com deficiência.

Marcelinho Carioca, ex-Santo André, é sequestrado após show em São Paulo.

Mina 18 da Braskem se rompe na Lagoa Mundaú, em Maceió.

Maior parcela de moradores do Grande ABC declara ser branca.

Santos é rebaixado para a Série B pela primeira vez na história.

PF mira influencer fitness Renato Cariani em operação contra tráfico de drogas em Diadema.

Reforma tributária é aprovada pela Câmara dos Deputados.

Rei Roberto Carlos anuncia shows em março de 2024 em Santo André.