Prêmio da Mega da Virada gera expectativa na região

Será realizado hoje, às 20h, o sorteio que define os vencedores do prêmio da Mega da Virada 2023, estimado em R$ 570 milhões, recorde entre todas as edições. No Grande ABC, onde dois sortudos já ganharam a bolada, a última semana foi marcada por unidades da lotérica cheias de apostadores com diversos sonhos, que vão desde a compra de imóveis, à viagem a Fernando de Noronha e ajuda aos necessitados. Na unidade onde um sortudo levou R$ 35,5 milhões na Mega da Virada em 2012, no Centro de Mauá, a gerente da unidade, Maria do Carmo, 51 anos, relembra o sentimento de euforia dos apostadores. “Até hoje não sei quem foi, mas sabemos que ele retirou o prêmio. Depois disso, houve mais pessoas jogando, esperançosas porque a aposta vencedora foi desta lotérica”, afirma a gerente, que trabalha no local há 20 anos, complementando que os últimos dias de 2023 têm sido de grande movimentação na unidade para realizar apostas.

Ela revela que ainda não fez, mas garante que irá jogar visando realizar seu sonho de ajudar as pessoas, principalmente aquelas que estão desempregadas, sem moradia ou que necessitam de cirurgias de alto custo. Para ela própria, o desejo é morar em uma chácara, além de investir em imóveis para alugar.

Já Elenice Batista da Silva, 58, revelou que “sumiria” caso ganhasse o prêmio. Moradora de Suzano, ela trabalha em uma ótica em Mauá e aproveitou o tempo de almoço para fazer sua já tradicional “fezinha” – que ela faz toda quinta-feira – e, caso ganhe, Elenice diz querer viajar pelo mundo.

A vontade é semelhante à revelada por Maria da Conceição Menezes, 50, que tem como maior vontade visitar Fernando de Noronha, arquipélago do Nordeste do Brasil. Ela apostava na unidade Chave da Sorte, em Santo André, próxima à estação de trem, que também registrava alta movimentação.

Este ano, se apenas um ganhador acertar as seis dezenas da Mega da Virada e aplicar o valor do prêmio na Poupança da Caixa, receberá, no primeiro mês, R$ 3,4 milhões em rendimentos. Desde a sua 1ª edição, em 2009, a Mega da Virada já premiou 116 apostas que tentaram a sorte e acertaram os seis números milionários.

As apostas da Mega da Virada podem ser feitas até as 17h de hoje no portal Loterias Caixa e no app Loterias Caixa, disponível gratuitamente para usuários IOS e Android. As lojas físicas das Lotéricas não abrem neste domingo (31). Os clientes da Caixa também podem fazer as apostas pelo Internet Banking Caixa. O valor de uma aposta simples da Mega, com seis números, é de R$ 5.

REGIÃO

Em 2012, um morador de Mauá resgatou mais de R$ 35,5 milhões na premiação de Ano Novo. O sortudo fez a aposta na Lotérica Mauá Lots, localizada na Avenida Barão de Mauá, n° 411, no Centro da cidade, que mudou de endereço. Em 2019, foi de São Bernardo um dos 52 jogos que acertaram os seis números da Mega da Virada. A Nova Lotérica, na Avenida Francisco Prestes Maia, 1.278, Jardim Santa Terezinha, pagou um dos prêmios de R$ 5,8 milhões do montante total de R$ 302 milhões.