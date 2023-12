Pugilista da região tentará vaga em Paris no Pré-Olímpico

Luiz Oliveira, o Bolinha, neto do ex-pugilista Servílio de Oliveira, e um dos principais nomes da modalidade no Brasil, está empenhado em conseguir a vaga para os Jogos de Paris 2024. A classificação quase veio pelos Jogos Pan-Americanos de Santiago, mas escapou na semifinal, quando o pugilista da região perdeu o combate e ficou em quarto.

Agora, o Peso Pena (até 57kg) aposta tudo no Pré-Olímpico, que vai acontecer no primeiro trimestre de 2024, ainda sem local definido. “Agora temos quatro vagas em disputa e estou treinando firme e focado para chegar bem e classificar”, diz o atleta de São Caetano.

Bolinha sabe das dificuldades que vai enfrentar, mas a vontade de seguir o legado do avô e ganhar uma medalha olímpica o motiva. “Eu penso primeiro em classificar, depois vou para os Jogos Olímpicos com mentalidade de vencer. É isso que coloquei ela na cabeça e espero conseguir. Eu vou atrás do ouro. Estou treinando para isso”, finalizou.

Equipe de Sto.André aprimora técnica

Em outubro deste ano, a equipe de Santo André The Oliveira Brothers, referência na formação de pugilistas no Grande ABC, firmou parceria com a norte-americana Banner Promotions, empresa de promoção de lutas de boxe profissional, que já agenciou Acelino Popó Freitas, o medalhista de ouro olímpic, Vasyl Lomachenko, além de Manny Pacquiao, um dos boxeadores mais populares do século XXI.

Dois dos principais nomes da equipe na atualidade são o pugilista andreense Rubens ‘Manchinha’ Santos, campeão brasileiro dos Pesos Galo, e Luiz Oliveira, o Bolinha, da Seleção Brasileira de Boxe.

Porém, a equipe também tem apostado em outros nomes e já iniciou alguns intercâmbios para aprimorar técnicas e melhor preparar seus atletas. Como Pedro Conceição e Ricardo Cândido.

Sob o comando dos técnicos Ivan de Oliveira e Gabriel de Oliveira, os dois estão treinando em Miami, nos Estados Unidos, e esperam o agendamento de lutas. “Para 2024, a Banner Promotion, que é nossa parceira, está programando 14 shows e, muito provavelmente, em alguns desses os nossos garotos estarão em ação”, observa Ivan, que complementa. “Aqui, nós temos a chance de colocar o Pedro e o Ricardo para trocar golpes com lutadores de MMA de grande expressão, ou seja, campeões dos maiores torneios da modalidade (UFC, Bellator e outros), que integram a equipe American Top Team”.