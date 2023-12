Espiadinha? Boninho revela spoilers da decoração do BBB24

Está chegando! A mais nova temporada do famoso programa BBB já tem a estreia prevista para o dia 8 de janeiro de 2024 e anda dando o que falar. Desta vez, o diretor de TV Boninho utilizou as redes sociais para dar spoilers sobre a casa do reality.

Nesta sexta-feira, dia 29, Boninho mostrou que a mansão do BBB24 já está na fase final da decoração para a grande estreia. Assim, mostrou também alguns dos detalhes. Nas imagens reveladas por ele, podemos ver detalhes dourados, estrelas estilizadas, desenho de sapo, várias plantas artificiais, livros, uma mão segurando uma maçã vermelha e até um enfeite feito de engrenagens.

A casa recebeu decoração inspirada nos contos de fadas e histórias clássicas de ficção. A emissora já revelou que cada ambiente da propriedade terá objetos inspirados no universo da magia, com inspiração nas fábulas.

Ah! E vale lembrar também que a Globo, rede de televisão responsável pelo reality, já revelou que o prêmio desta temporada poderá chegar a três milhões de reais. E aí, ansiosos?