Casamento de Chris Hemsworth com Elsa Pataky teria esfriado, diz revista

Crise no amor? Aparentemente, o casamento entre o ator Chris Hemsworth com a modelo Elsa Pataky deu uma esfriada. O boato mais recente em torno da crise no relacionamento do intérprete do herói Thor, da Marvel, parte de uma suposta fonte anônima ligada ao casal, que teria feito um depoimento à revista britânica In Touch Magazine.

Para quem não sabe, Hemsworth e Pataky estão casados desde 2010. O casal também é pai de India, de 11 anos de idade, e dos gêmeos Tristan e Sasha, de nove anos de idade.

O status atual do casamento do Chris e da Elsa é um ponto de interrogação. As viagens separadas foram um alerta, mas não é só isso. Eles ainda compõem uma família unida, mas eles se distanciaram como casal, disse o contato da revista.

No caso, essas supostas viagens separadas citadas pelo contato consistem em uma viagem da atriz, estrela da franquia Velozes e Furiosos, ao Japão com os gêmeos enquanto Hemsworth foi com a primogênita para a Islândia. Logo em seguida, a atriz esteve na Espanha enquanto o marido estava em Abu Dhabi com seus irmãos.

Divórcio?

??Os boatos em torno de um possível divórcio do casal têm sido constantes ao longo dos últimos dois anos, mas ambos seguem em silêncio sobre o tema. Seus assessores pessoais também não responderam aos questionamentos da In Touch Magazine sobre a possível separação.

No entanto, há alguns dias, as duas celebridades hollywoodianas compartilharam postagens nas redes sociais em que posam juntos, tanto em clima romântico quanto na companhia dos filhos, durante o período deles em um hotel em Fiji.