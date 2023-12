Hariany Almeida, ex-BBB, rebate comentários sobre mudança de peso: Não estou assim porque quis

Neste sábado, dia 30, a ex-BBB Hariany Almeida utilizou de suas redes sociais para rebater alguns comentários deixados por seguidores em seu post mais recente. Nele, os internautas opinaram sobre seu corpo e criticaram sua magreza. Recentemente, a influenciadora operou o desvio de septo e removeu as amígdalas e, segundo ela, essa é a razão de ter emagrecido.

- Eu estava lendo os comentários do meu último post e tem muita gente me julgando pela minha magreza. Como vocês sabem, eu passei por uma cirurgia, não estou magra assim porque eu quis, não fiz dieta por livre e espontânea vontade, não. Foi por isso, rebateu Hariany através dos stories de seu Instagram.

A ex-BBB ainda deixou claro que, independentemente do corpo, está com a autoestima saudável e em dia.

- Vamos respeitar as pessoas, mas mesmo assim estou me gostando assim, tá? Estou me achando linda e maravilhosa, não estou incomodada nem um pouco. A minha sobrancelha também é uma coisa que está causando nessa rede social, entendeu? Gente, vou falar para vocês: estou valorizando cada vez mais a minha beleza natural, entendeu meus irmãos? Eu tô feliz, não me julguem, assim como o meu cabelinho também, olha só, disse ao finalizar.